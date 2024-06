Si chiama Blackmagic Camera ed è una di quelle applicazioni che difficilmente si lasceranno sfuggire tutti quegli utenti che desiderano “giocare” con la fotocamera del proprio smartphone.

Così come suggerisce il suo nome, infatti, si tratta di un’applicazione dedicata a chi è alla ricerca di una soluzione che possa esaltare le potenzialità hardware del comparto fotografico del proprio telefono.

Del resto, sebbene la componente hardware sia fondamentale per la qualità degli scatti, grande importanza bisogna riconoscerla anche alla parte software ed è proprio qui che entra in gioco Blackmagic Camera, realizzata dal team di sviluppatori del popolare brand Blackmagic.

Le principali caratteristiche di Blackmagic Camera per Android

Così come viene spiegato con la descrizione ufficiale sul Google Play Store, questa applicazione aggiunge i controlli della fotocamera digitale e l’elaborazione delle immagini di Blackmagic, consentendo agli utenti di creare “lo stesso look cinematografico dei lungometraggi di Hollywood”.

In pratica, Blackmagic Camera porta sugli smartphone Android la stessa apprezzata interfaccia delle fotocamere di questo brand, dando così agli utenti la possibilità di avere una macchina fotografica digitale professionale sempre a propria disposizione.

Tra le principali funzionalità di Blackmagic Camera vi sono la possibilità di regolare con un solo tocco la frequenza dei fotogrammi, l’angolo dell’otturatore, il bilanciamento del bianco, l’ISO, la risoluzione, l’istogramma e tante altre impostazioni, la possibilità di registrare direttamente su Blackmagic Cloud in file standard del settore fino a 8K (ciò permette di collaborare su progetti DaVinci Resolve con editor in qualsiasi parte del mondo), un’interfaccia intuitiva e con controlli interattivi, una comoda chat per comunicare in tempo reale.

In sostanza, a dire degli sviluppatori si tratta della soluzione ideale per creare contenuti per YouTube, TikTok e altre piattaforme con un look da cinema e la qualità delle trasmissioni in stile ENG.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare Blackmagic Camera per Android, non dovete fare altro che scaricare l’app dal Google Play Store attraverso il seguente badge: