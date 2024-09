Alcuni di voi potrebbero ricordare come, sul finir del mese di giugno, vi avessimo parlato di Blackmagic Camera, un’app che si prefigge l’obbiettivo di soddisfare tutti gli utenti che vogliono avere il massimo dal comparto fotografico del proprio smartphone; il software in questione infatti porta sui telefoni alcune caratteristiche delle fotocamere del brand, come la possibilità di regolare con un solo tocco la frequenza dei fotogrammi, l’angolo dell’otturatore, il bilanciamento del bianco, l’ISO, la risoluzione, l’istogramma e tante altre impostazioni.

Nelle ultime ore, l’app in questione ha ricevuto un nuovo aggiornamento sul Google Play Store, update che aumenta la compatibilità dell’app con alcuni nuovi smartphone e intrioduce al contempo nuove funzionalità.

Le novità dell’aggiornamento 1.3 di Blackmagic Camera

È stata la stessa azienda a condividere su Threads l’inizio della distribuzione dell’aggiornamento alla versione 1.2 di Blackmagic Camera, dopo aver introdotto una serie di migliorie con l’ultimo update rilasciato sul finire del mese di agosto, la nuova versione dell’app si premura non solo di aggiungere nuove funzionalità all’interno del software, ma anche e soprattutto di aumentare la disponibilità accogliendo nuovi smartphone.

Di seguito riportiamo il changelog dell’aggiornamento dal Google Play Store:

Support for recording timecode with clips.

Support for anamorphic lens desqueeze.

Support for higher frame recordings on Pixel devices.

Support for off-speed recording.

Support for time lapse recording.

Support for adjusting the audio gain.

Support for Foldable devices: Samsung Flip 5/6, Samsung Fold 5/6.

Support for Xiaomi 13T.

General performance and stability improvements

Come potete notare il team di sviluppatori dietro al software si è particolarmente impegnato per confezionare l’update in questione, innanzitutto i possessori di uno smartphone Pixel possono ora beneficiare della possibilità di registrare a frame rate più elevati sul proprio dispositivo migliorando l’esperienza d’uso soprattutto sugli smartphone più datati, viene poi aggiunto il timecode per le clip registrate, ovvero una sequenza di numeri che aiuta a sincronizzare audio e video durante l’utilizzo di software per l’editing.

Oltre a ciò viene introdotta l’opzione anamorphic desqueeze, le lenti anamorfiche consentono di catturare un campo visivo molto più ampio costringendo però l’utente a correggere il rapporto di aspetto in post produzione, la nuova funzione allunga l’anteprima della telecamera per tenere conto del campo visivo più ampio e visualizza la clip video nel rapporto di aspetto corretto.

Infine, oltre all’aggiunta del timelapse, della registrazione off speed, della possibilità di regolare il guadagno audio nell’app e tutta una serie di miglioramenti per prestazioni e stabilità, viene esteso il supporto del’app Blackmagic Camera a nuovi smartphone, nello specifico Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Fold6 e Xiaomi 13T.

Se dunque foste utilizzatori dell’app in questione e voleste provvedere ad aggiornarla all’ultima versione disponibile, o foste interessati a provarla per la prima volta essendo in possesso di un dispositivo compatibile, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store.