Nelle scorse settimane il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che ha portato con sé l’interfaccia One UI 6.1.1 per alcuni smartphone e tablet dell’azienda, introducendo diverse nuove funzionalità.

Tuttavia, l’update in questione ha anche rimosso la funzione Multi-Sound di Sound Assistant quando Android Auto è attivo ma pare che nei progetti del colosso coreano vi sia il suo ritorno con un futuro aggiornamento di One UI.

Samsung vuole riportare la funzione Multi-Sound

Successivamente al rilascio dell’aggiornamento che ha introdotto One UI 6.1.1, in Rete sono andate moltiplicandosi le segnalazioni di utenti che lamentavano il mancato funzionamento di Multi-Sound quando sullo smartphone Samsung Galaxy veniva avviata l’app Android Auto e sul forum ufficiale il team del produttore ha precisato che la funzionalità è stata rimossa in quanto non si comportava come previsto.

Tuttavia, il team del colosso coreano ha anche aggiunto che gli sviluppatori si sono già messi al lavoro per risolvere il problema di Multi-Sound e la speranza è di riuscire a fare in tempo per il prossimo aggiornamento.

Ciò significa che la funzionalità in questione potrebbe essere ripristinata già con One UI 7.0, l’attesa prossima versione dell’interfaccia di Samsung che porterà sui device dell’azienda Android 15 e che dovrebbe arrivare tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Ricordiamo, a tal proposito, che rispetto alla tempistica seguita negli scorsi anni, con One UI 7.0 il colosso coreano ha deciso di prendersi un po’ di tempo in più, ciò in quanto si tratta di un aggiornamento significativo, con il quale verranno apportate importanti modifiche al design e diverse nuove funzionalità (anche basate sull’intelligenza artificiale).

In sostanza, l’attesa dovrebbe essere ripagata. Staremo a vedere.