Di One UI 7 è stata annunciata la versione beta e in attesa di quella stabile ci sono diverse anteprime interessanti che mostrano le novità della nuova interfaccia per i device a marchio Samsung. Da alcune di queste anteprime ci sono interessanti novità anche per quel che riguarda Samsung Good Lock che sembrerebbe poter ricevere funzionalità di personalizzazione ancora più potenti.

Maggiore controllo della personalizzazione con la nuova versione di Samsung Good Lock

Samsung Good Lock, l’app che con i suoi moduli consente di personalizzare in maniera avanzata numerosi aspetti della One UI, potrebbe ricevere un aggiornamento che introduce nuove funzionalità e impostazioni di personalizzazione. Una delle principali novità è quella che interessa il modulo Home Up, quello con il quale intervenire sulla personalizzazione della pagina Home del device Samsung.

La versione attuale di questo modulo permette di modificare il launcher One UI andando a cambiare la dimensione della griglia della schermata Home o di quella App, aumentare o diminuire la dimensione della cartella, personalizzare il layout delle app recenti, nascondere le etichette delle icone e molto altro ancora. Con One UI 7 si potrebbe ottenere la possibilità di modificare le animazioni dei gesti di scorrimento per tornare alla schermata iniziale. Con l’aggiornamento dovrebbe essere possibile scegliere tra “Pixel by Pixel” e “The scent of a certain fruit” che dovrebbe apparire con un’animazione simile a quella presente negli iPhone.

Per questo stesso modulo c’è poi la funzione “Simple tuning” che consente di aumentare o diminuire la velocità dell’animazione. E poi c’è anche “Advanced tuning” che permette di intervenire sulla singola animazione andando a modificare la durata, la sfocatura e altri parametri.

Tra le novità anche l’introduzione di nuove impostazioni per la personalizzazione delle cartelle. Tra queste troviamo Large Folder che va a migliorare ulteriormente la capacità di modificare le dimensioni e la griglia delle cartelle. Con Popup Folder, invece, si hanno personalizzazioni aggiuntive sullo stile come Fixed Position e Variable size.

Il modulo Home Up compatibile con One UI 7 è già disponibile come download manuale del file APK (versione 16.0.00.1) ma al momento non funziona su nessun device Samsung in quanto è compatibile solamente con Android 15.