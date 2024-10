Samsung prosegue con la distribuzione in Italia di patch di sicurezza più recenti: quest’oggi torniamo su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra e Galaxy A55 5G perché l’update di cui abbiamo iniziato a parlare ieri sta già facendo capolino nel nostro Paese, accompagnato da quello per Samsung Galaxy A35 5G. In più, in concomitanza con l’arrivo della nuova colorazione, si aggiorna anche Sony Xperia 1 VI accogliendo una novità importante. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Solo qualche ora fa vi avevamo segnalato l’avvio del rollout negli Stati Uniti, e in poco tempo la distribuzione si è allargata al mercato europeo: Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra stanno accogliendo in Italia l’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre 2024. I firmware sono rispettivamente S911BXXS6CXI4, S916BXXS6CXI4 e S918BXXS6CXI4 e richiedono un download di poco meno di 450 MB.

Come abbiamo visto nel recente bollettino diffuso dal produttore, le più recenti patch portano la correzione a 30 vulnerabilità (CVE) che riguardano il sistema operativo (di cui 2 contrassegnate come di livello critico) e a 12 che interessano esclusivamente i dispositivi della gamma Samsung Galaxy (SVE). Il changelog cita genericamente la presenza di bugfix e perfezionamento lato stabilità e prestazione, ma per il resto non sono state integrate novità rilevanti.

Per queste ultime toccherà aspettare il lancio della One UI 7.0 basata su Android 15: la nuova versione del robottino dovrebbe essere rilasciata in queste ore sui Google Pixel compatibili, ma non dovrebbe farsi vedere sui Samsung Galaxy prima del 2025 (a eccezione del programma beta, che partirà dai Samsung Galaxy S24 prima della fine dell’anno). Questo probabilmente a causa dei tanti cambiamenti pensati dalla casa di Seoul.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A55 e Galaxy A35

Anche Samsung Galaxy A55 5G si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di ottobre 2024 a distanza di poche ore dall’avvio iniziale del rollout. Lo smartphone di fascia media accoglie la versione A556BXXS5AXI4, che richiede un download di poco più di 200 MB. Anche in questo caso non troviamo una grande quantità di novità: oltre a perfezionamenti di stabilità e performance, troviamo la correzione a poco più di 40 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i prodotti Samsung).

Pure Samsung Galaxy A35 5G si aggiorna in Italia in queste ore, ma le patch di sicurezza sono quelle di settembre 2024. Lo smartphone sta accogliendo il firmware A356BXXS3AXI3, che porta la correzione a 44 CVE (comuni al sistema operativo) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung): tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde. Per approfondire c’è il consueto bollettino diffuso dal produttore.

Entrambi gli smartphone accoglieranno la One UI 7.0 con Android 15, ma dovranno aspettare la prima metà del 2025.

Novità aggiornamento Sony Xperia 1 VI

A poche ore dall’annuncio della nuova colorazione Rosso Scarlatto, Sony Xperia 1 VI riceve un piccolo ma significativo aggiornamento. La versione 69.0.A.2.44 introduce non solo le patch di sicurezza di settembre 2024, ma anche il supporto al Wi-Fi 7.

Lo smartphone di punta della casa nipponica vede dunque abilitata la connettività di ultima generazione, con passi avanti rispetto al Wi-Fi 6E (a patto di possedere un modem o un router compatibili). Lo standard più recente mette a disposizione velocità teoriche fino a 5 volte superiori rispetto al precedente, ma anche una latenza ridotta e una maggiore efficienza.

L’aggiornamento per Sony Xperia 1 VI è in distribuzione e dovrebbe raggiungere tutti i possessori nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, A55, A35 e Sony Xperia 1 VI

Per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy A55 e Samsung Galaxy A35 potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Per controllare su Sony Xperia 1 VI potete sempre andare nelle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete attendere qualche giorno per poi riprovare.