A distanza di qualche mese dal lancio ufficiale, il più recente flagship Android di Sony viene svelato in una nuova colorazione: stiamo parlando di Sony Xperia 1 VI Rosso Scarlatto, una inedita versione che regala una nuova e originale tonalità. Andiamo a scoprirla insieme.

Ecco Sony Xperia 1 VI Rosso Scarlatto

Sony rinnova il look del suo smartphone Android di punta con una nuova tonalità denominata Rosso Scarlatto: in base a quanto riferito, lo smartphone diventa espressione di uno stile unico e personale grazie a una finitura opaca che esalta ancora di più la raffinatezza del rosso scarlatto. “Combinando un colore intenso e saturo alla finitura opaca del vetro posteriore, che conferisce un aspetto estetico e funzionale al tempo stesso, abbiamo creato un effetto cromatico multi tono che, a seconda dell’angolo o delle condizioni di luce, può sembrare un arancione acceso o un rosso profondo“, ha spiegato Kaoru Murai, Art Director di Sony Corporation.

Non ci sono naturalmente cambiamenti a livello di specifiche tecniche: il “nuovo” Sony Xperia 1 VI mantiene le sue caratteristiche, capeggiate dal display OLED “Powered by BRAVIA” da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con tecnologia Sunlight Vision AI e dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna. La colorazione inedita è disponibile anche nella versione dotata di 512 GB di storage, pensata per chi ha bisogno di più spazio per foto e video ad alta risoluzione. Nessuna variazione nel comparto fotografico, composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Exmor T da 48 MP, sensore ultra-grandangolare e teleobiettivo (con zoom ottico da 3,5 a 7,1 x), e da una fotocamera anteriore da 12 MP.

Specifiche tecniche di Sony Xperia 1 VI: display 19:9 OLED da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Exmor T da 48 MP

batteria da 5000 mAh

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Sony Xperia 1 VI

Previous Next Fullscreen

Sony Xperia 1 VI Rosso Scarlatto si va ad affiancare alle altre colorazioni, ossia nero, argento platino e verde kaki. Vi ricordiamo che lo smartphone è stato ufficializzato lo scorso maggio, ma non è tuttora disponibile all’acquisto in Italia tramite il sito del produttore. A questo punto ci aspettiamo novità a breve.