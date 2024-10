Da Redmi dovrebbe essere in arrivo un nuovo smartphone economico: stiamo parlando di Redmi A3 Pro, protagonista nelle scorse ore di un’apparizione in Rete.

In attesa dell’annuncio ufficiale da parte del produttore, lo smartphone è apparso sullo store online di un rivenditore kenyano, con quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche di base e un prezzo decisamente basso (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa possiamo aspettarci da Redmi A3 Pro

Pare che Redmi A3 Pro si basi sulla dotazione di Redmi A3, seppur con alcuni miglioramenti e possa contare su un display da 6,88 pollici con refresh rate a 90 Hz e un processore MediaTek Helio G81 Ultra.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di Redmi troviamo 8 GB di RAM, una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, una batteria da 5.160 mAh e un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali.

Per quanto riguarda il design, frontalmente Redmi A3 Pro presenta l’ampio display con un notch a goccia per la fotocamera e cornici dalle dimensioni generose mentre la parte posteriore si caratterizza per l’ampio modulo fotografico di forma circolare posizionato al centro della scocca.

Ma l’aspetto più interessante di questo smartphone è rappresentato probabilmente da quello che potrebbe essere il suo prezzo ufficiale, pari al cambio a circa 100 euro, grazie al quale il device va a trovare posto nel segmento dei modelli entry level.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore asiatico per scoprire quando Redmi A3 Pro sarà lanciato sul mercato, se verrà commercializzato anche in Europa e, in caso affermativo, se verrà confermato questo prezzo aggressivo.