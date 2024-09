Come preventivato, Xiaomi ha presentato quest’oggi tre nuovi smartphone Android: si tratta della gamma Redmi Note 14, composta da Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+. Il nuovo tris di dispositivi debutta in Cina: scopriamo insieme specifiche tecniche, differenze, design e prezzi.

Redmi Note 14 Pro e Pro+ sono ufficiali con batterie enormi e schermi OLED

Iniziamo da Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+, smartphone che condividono alcune caratteristiche, ma che si differenziano in aspetti chiave. Offrono un rinnovato design con profilo sottile e un vistoso modulo fotografico centrato che aiuta a distinguerli non solo tra loro, ma anche dal modello “base”. Entrambi possono contare sulla certificazione IP69 contro acqua (anche ad alta pressione) e polvere e sul vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, che protegge i pannelli.

A tal proposito, Redmi Note 14 Pro e Pro+ dispongono di schermi OLED curvi da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K, con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, lettore d’impronte digitali integrato e luminosità fino a 3000 nit. All’interno del comparto fotografico troviamo alcune delle differenze più consistenti tra i due modelli: entrambi offrono una fotocamera anteriore da 20 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Sony LYT-600 sul primo e Light Fusion 800 sul secondo) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, ma solo Redmi Note 14 Pro+ può contare anche sul teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2,5x; al posto di quest’ultimo, Redmi Note 14 Pro integra un sensore per gli scatti macro da 2 MP.

Cambiano anche i cuori: il modello di punta dispone del SoC Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 a 4 nm, supportato da 12 o 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna, mentre Note 14 Pro propone il SoC MediaTek Dimensity 7300, supportato da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna. Le batterie sono tutte generose, ma quella del modello Pro+ “esagera”: mentre Redmi Note 14 Pro si deve “accontentare” di una capienza di 5500 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata da 45 W), il Pro+ arriva addirittura a 6200 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata da 90 W).

Entrambi gli smartphone arrivano sul mercato con Android 14 e la personalizzazione HyperOS.

Specifiche tecniche di Redmi Note 14 Pro: display OLED da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, lettore d’impronte digitali integrato e luminosità fino a 3000 nit

SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra

8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Sony LYT-600), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP

batteria da 5500 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W

Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa

Specifiche tecniche di Redmi Note 14 Pro+: display OLED da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, lettore d’impronte digitali integrato e luminosità fino a 3000 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 a 4 nm

12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Light Fusion 800, 1/1.55″, OIS, f/1.6), sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, FoV 120°) e teleobiettivo da 50 MP (60 mm, zoom ottico 2,5x, f/2.0)

fotocamera anteriore da 20 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, infrarossi, porta USB Type-C

doppio altoparlante stereo, certificazione IP69

batteria da 6200 mAh con ricarica rapida cablata da 90 W

sistema operativo: HyperOS con Android 14

dimensioni e peso: 162,53 x 74,67 x 8,66 mm, 210 g

C’è anche Redmi Note 14 5G con Dimensity 7025-Ultra

Oltre ai due modelli Pro, Xiaomi presenta anche Redmi Note 14 5G, un modello che riprende solo in parte alcune caratteristiche dei fratelli. Trattandosi di uno smartphone più economico, “perde” alcune peculiarità legate al comparto fotografico e un po’ di completezza, pur risultando un prodotto dal buon rapporto qualità prezzo.

Lo schermo è ancora una volta un OLED da 6,67 pollici con lettore d’impronte digitali integrato e refresh rate fino a 120 Hz, ma in questo caso abbiamo una risoluzione Full-HD+, una luminosità di picco inferiore (2100 nit) e un vetro piatto. Il SoC è un MediaTek Dimensity 7025-Ultra, supportato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, mentre il comparto fotografico è composto da un totale di tre (e non più quattro) sensori: alla fotocamera anteriore (stavolta da 16 MP) si affianca una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Sony LYT-600) e sensore per la profondità di campo da 2 MP.

Ci sono mancanze anche nella connettività, che perde Wi-Fi 6 e NFC, e la certificazione IP si ferma a IP64. La batteria è in questo caso da 5110 mAh, con ricarica rapida cablata da 45 W.

Specifiche tecniche di Redmi Note 14 5G: display OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, lettore d’impronte digitali integrato e luminosità fino a 2100 nit

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra

6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.5, OIS) e sensore per la profondità di campo da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, infrarossi, porta USB Type-C

certificazione IP64

batteria da 5110 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W

sistema operativo: HyperOS con Android 14

dimensioni e peso: 162,4 x 75,7 x 7,99 mm, 190 g

Prezzi e uscita di Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro viene proposto nelle colorazioni Midnight Black, Mirror Porcelain White, Phantom Blue e Twilight Purple, mentre Redmi Note 14 Pro+ arriva nelle versioni Midnight Black, Mirror Porcelain White e Sandstar Green. Redmi Note 14 5G è disponibile nei colori Starry White, Phantom Blue e Midnight Black. Questi i prezzi consigliati per il mercato cinese:

Redmi Note 14 5G: 6-128 GB a 1199 yuan (circa 153 euro al cambio attuale) 8-128 GB a 1399 yuan (circa 180 euro) 8-256 GB a 1499 yuan (circa 192 euro) 12-256 GB a 1699 yuan (circa 217 euro)

Redmi Note 14 Pro: 8-128 GB a 1499 yuan (circa 192 euro) 8-256 GB a 1599 yuan (circa 205 euro) 12-256 GB a 1799 yuan (circa 230 euro) 12-512 GB a 1999 yuan (circa 256 euro)

Redmi Note 14 Pro+: 12-256 GB a 1999 yuan (circa 256 euro) 12-512 GB a 2199 yuan (circa 281 euro) 16-512 GB a 2399 yuan (circa 307 euro)



Per i primi giorni di commercializzazione è previsto nel Paese uno sconto di lancio di 100 yuan. Almeno una parte della serie Redmi Note 14 arriverà sicuramente anche a livello globale: continuate a seguirci perché torneremo sull’argomento non appena avremo maggiori informazioni.