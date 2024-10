Xiaomi si sta preparando a svelare HyperOS 2.0 basato su Android 15 e sebbene l’azienda non abbia ancora annunciato il piano di lancio ufficiale, è probabile che il suo nuovo sistema operativo verrà rilasciato questo mese di ottobre.

Infatti sono da poco state individuate le build interne della nuova versione di HyperOS per una dozzina di smartphone Xiaomi e Redmi, tra i quali spiccano i prossimi Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro. La build interna per Xiaomi 15 ha la versione del firmware OS2.0.1.5.VOCCNXM, mentre quella per Xiaomi 15 Pro è OS2.0.1.2.VOBCNXM.

Questi dovrebbero essere i primi dispositivi Xiaomi a ricevere Android 15

Oltre al nuovo duo di smartphone di punta, sono iniziati i test interni di HyperOS 2.0 basati su Android 15 per altri dispositivi Xiaomi e Redmi che probabilmente saranno i primi a ricevere l’aggiornamento in Cina. Ecco l’elenco.

Xiaomi 14: OS2.0.0.24.VNCCNXM

Xiaomi 14 Pro: OS2.0.0.22.VNBCNXM

Xiaomi 14 Ultra: OS2.0.0.16.VNACNXM

Xiaomi 13 Ultra: OS2.0.0.1.VMACNXM

Xiaomi MIX Fold 4: OS2.0.0.1.VNVCNXM

Xiaomi MIX Flip: OS2.0.0.2.VNICNXM

Xiaomi Pad 6S Pro: OS2.0.0.24.VNXCNXM

Xiaomi Civi 2: OS2.0.0.1.VLLCNXM

Redmi K70: OS2.0.0.1.VNKCNXM

Redmi K70 Pro: OS2.0.0.1.VNMCNXM

Redmi K70 Ultra: OS2.0.0.14.VNNCNXM

Redmi K60 Ultra: OS2.0.0.22.VMLCNXM

Redmi K70E: OS2.0.0.1.VNLCNXM

Redmi Note 13 Pro 5G: OS2.0.0.1.VNRCNXM

Redmi Note 13R: OS2.0.0.1.VNUCNXM

Tuttavia gli utenti nei mercati internazionali potrebbero dover pazientare ancora, in quanto secondo il rapporto HyperOS 2.0 potrebbe essere lanciato a livello globale a dicembre, con un lancio più ampio potenzialmente previsto per gennaio 2025.

Si prevede che HyperOS 2.0 porterà una serie di miglioramenti, tra cui un’interfaccia rinnovata, ottimizzazioni delle prestazioni e una più profonda integrazione con le funzionalità di intelligenza artificiale di Xiaomi. Nel frattempo su Xiaomi 14 è arrivata una nuova anteprima sperimentale di HyperOS.