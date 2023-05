Si è da poco concluso l’evento “Discover Xiaomi 2023” con cui il produttore cinese Xiaomi ha portato sul mercato europeo, Italia inclusa, tanti nuovi prodotti AIoT (protagonisti di un articolo dedicato sul nostro portale TuttoTech.net) e il tablet Android Xiaomi Pad 6.

Annunciato in Cina lo scorso 18 aprile, questo tablet di fascia medio-alta arriva dalle nostre parti senza il fratello maggiore Xiaomi Pad 6 Pro, decisamente più interessante dal punto di vista delle specifiche ma assolutamente identico in termini di design. A conti fatti, il dispositivo che arriva dalle nostre parti è una sorta di rivisitazione dello Xiaomi Pad 5 Pro dello scorso anno. Scopriamone i dettagli.

Xiaomi Pad 6 è ufficiale in Italia

All’evento “Discover Xiaomi 2023“, tenutosi quest’oggi a Milano, il produttore cinese Xiaomi ha annunciato tanti nuovi dispositivi per la Smart Life (robot aspirapolvere, monopattini elettrici, una friggitrice ad aria), incluso il tablet Xiaomi Pad 6, presentato appena un mese fa sul mercato cinese.

Il dispositivo, realizzato con una scocca unibody in metallo, è caratterizzato da un design “piatto” e spigoloso, che ricorda a grandi linee lo smartphone Xiaomi 13 (trovate qui la nostra recensione), mantenendo dimensioni piuttosto compatte e un peso inferiore al mezzo chilo.

Sulla zona posteriore, in alto, troviamo il comparto fotografico principale, collocato all’interno di un’isola quadrata (mutuata dal suddetto smartphone): esso è composto da un singolo sensore grandangolare da 13 megapixel, nonostante la presenza di due “alloggi” possa ingannare. Nella parte bassa, troviamo il logo Xiaomi con sotto i connettori per la cover con tastiera (Xiaomi Pad 6 Keyboard). Vi è inoltre la compatibilità con la penna (Xiaomi Smart Pen di seconda generazione).

All’anteriore, trova posto un ampio display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 2,8K (in 16:10), frequenza di aggiornamento variabile da 30 a 144 Hz, certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e supporto a Dolby Vision. Questa è un’ottima notizia per la fruizione dei contenuti multimediali, resa ancora più accattivante dall’audio stereo che pompa attraverso quattro speaker (posti a due a due sui lati corti) e supporta il Dolby Atmos.

La fotocamera frontale è da 8 megapixel e sono presenti alcune funzionalità per migliorare l’esperienza utente durante le videoconferenze (pacchetto chiamato Conference Tools): sono presenti la funzionalità FocusFrame, che mantiene centrati i soggetti seguendone i movimenti, e la cancellazione del rumore.

Sotto la scocca batte lo Snapdragon 870 di Qualcomm (lo stesso SoC che, nella precedente generazione, trovavamo a bordo dei modelli Pro), afffiancato da 6 o 8 GB di memoria RAM (memorie LPDDR5) e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (con memorie UFS 3.1).

Per quanto concerne l’autonomia, troviamo una batteria da 8840 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W: stando a quanto dichiarato dal produttore cinese, Xiaomi Pad 6 è in grado di offrire un’autonomia di quasi 50 giorni in standby.

Tra le altre specifiche rientrano una porta USB Type-C 3.2 Gen 1 (supporta velocità fino a 5 Gbps e l’uscita video in 4K a 60 fps), un buon comparto connettività (anche se manca una variante con supporto alle reti mobili) e la MIUI 14 for Pad basata su Android 13.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa dello Xiaomi Pad 6.