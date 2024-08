Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, attesa nuova CPU di punta che andrà ad animare i principali smartphone top di gamma di prossima generazione.

Nelle scorse ore è stata pubblicata quella che dovrebbe essere la scheda tecnica ufficiale del nuovo processore di Qualcomm (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità) e pare che oltre ad una variante standard (SM8750) ve ne sarà una con un occhio di riguardo per le prestazioni (SM8750P).

Cosa possiamo aspettarci da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Probabilmente la versione standard sarà quella usata sulla maggior parte dei modelli di punta di Xiaomi, OPPO, OnePlus, HONOR, ASUS, Vivo, ZTE e iQOO mentre quella “Performance” potrebbe essere un’esclusiva di Samsung Galaxy S25 Ultra.

Realizzato con processo produttivo a 3 nm, il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 può contare sulle CPU Qualcomm Oryon (già usate sui processori per laptop Snapdragon X Elite/Plus), una GPU Adreno serie 8 (dovrebbe essere l’Adreno 830), il processore di immagine Qualcomm Spectra ISP di serie 8 e il supporto 3G, 4G e 5G (con il modem integrato Qualcomm FastConnect 7900).

Per quanto riguarda la configurazione scelta da Qualcomm, la sua nuova CPU dovrebbe puntare su una soluzione 2+6, ossia con 2 core dedicati alle prestazioni (con frequenza massima a 4,0 GHz) e 6 core dedicati all’efficienza (con frequenza massima a 2,8 GHz).

Tra le altre caratteristiche di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 non dovrebbero mancare il supporto alle connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino allo Snapdragon Summit 2024, evento in programma per il 21 ottobre mentre l’esordio sul mercato dovrebbe avvenire nelle settimane successive in Cina a bordo degli smartphone della serie Xiaomi 15.