A fianco del top cameraphone Xiaomi 13 Ultra, il produttore cinese Xiaomi ha presentato anche i nuovi Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro, due tablet Android di fascia media e alta che si pongono come eredi degli Xiaomi Pad 5 e Pad 5 Pro lanciati un anno e mezzo fa.

Entrambi i dispositivi, che condividono il design generale, sono plasmati attorno ad un SoC Qualcomm (differente però tra i due modelli), offrono un ampio display da 11 pollici, sono compatibili con accessori (come tastiere e pennini) e offrono l’uscita video tramite porta USB Type-C. Scopriamo tutti i dettagli.

Xiaomi Pad 6 Pro

Partiamo dal modello di punta, ovvero Xiaomi Pad 6 Pro. Il dispositivo, realizzato con una scocca unibody in metallo, è caratterizzato da un design “piatto” e spigoloso, che ricorda a grandi linee lo smartphone Xiaomi 13, mantenendo dimensioni piuttosto compatte e un peso inferiore al mezzo chilo.

Sulla zona posteriore, in alto, troviamo il comparto fotografico principale, collocato all’interno di un’isola quadrata (mutuata dal suddetto smartphone): esso è composto da un sensore grandangolare da 50 megapixel e da un sensore per la profondità di campo da 2 megapixel; nella parte bassa, troviamo il logo Xiaomi con sotto i connettori per la cover con tastiera.

All’anteriore, trova posto un ampio display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 2,8K (in 16:10), frequenza di aggiornamento variabile da 30 a 144 Hz, certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e supporto a Dolby Vision. Questa è un’ottima notizia per la fruizione dei contenuti multimediali, resa ancora più accattivante dall’audio stereo che pompa attraverso quattro speaker (posti a due a due sui lati corti) e supporta il Dolby Atmos.

È poi presente un array di quattro microfoni che, unito alla fotocamera frontale da 20 megapixel, contribuisce a rendere il tablet un alleato anche per le videoconferenze.

Il cuore pulsante dello Xiaomi Pad 6 Pro è lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, un netto passo in avanti rispetto allo Snapdragon 870 del predecessore. Il SoC è poi affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM (LPDDR5) e da 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione (con memorie UFS 3.1).

L’autonomia non sarà assolutamente un problema, dato che a bordo troviamo una batteria da 8600 mAh che garantisce, secondo la casa, oltre due giorni di utilizzo continuativo; inoltre, grazie al supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W, lo Xiaomi Pad 6 Pro si ricarica dallo 0% al 100% in soli 62 minuti.

Il tablet risulta poi davvero completo dal punto di vista della connettività (anche se sembra mancare una variante con supporto alle reti 5G) e, come anticipato in apertura, supporta anche accessori per migliorare la produttività: tra questi rientrano una cover con tastiera e un pennino che si aggancia magneticamente al bordo laterale.

A proposito di produttività, Xiaomi Pad 6 Pro arriva con a bordo la MIUI 14 for Pad (basata su Android 13), una particolare versione della MIUI 14 ottimizzata per girare sui dispositivi dotati di schermo dalle dimensioni generose. Grazie alla USB Type-C 3.2 Gen 1, è inoltre possibile collegare il tablet a schermi esterni.

Previous Next Fullscreen

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa dello Xiaomi Pad 6 Pro.

Dimensioni: 253,95 x 165,18 x 6,51 mm

x x Peso: 490 grammi

Materiali: metallo (design unibody scocca posteriore + frame), vetro (anteriore)

(design unibody scocca posteriore + frame), (anteriore) Display: IPS LCD da 11″ con risoluzione 2,8K (2880 x 1800 pixel, in 16:10) Frequenza di aggiornamento: fino a 144 Hz (sette step, 30/48/50/60/90/120/144 Hz) Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Luminosità massima: 550 nit Supporto a HDR10 e Dolby Vision Certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu Protezione: Corning Gorilla Glass 3

da con risoluzione (2880 x 1800 pixel, in 16:10) SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB (UFS 3.1)

, o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4) Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 20 MP

Audio: stereo (4 speaker), Dolby Atmos

(4 speaker), Reti mobili: no

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo modello 5G), USB Type-C 3.2 Gen 1 (con uscita video)

(802.11 ax), (A2DP, LE), (solo modello 5G), (con uscita video) Lettore delle impronte digitali: no

Batteria: Li-Po da 8600 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 for Pad basata su Android 13

Previous Next Fullscreen

Xiaomi Pad 6

Rispetto al modello Pro, il nuovo Xiaomi Pad 6 perde la “sfida” su tre punti, a livello di specifiche tecniche, ma mantiene lo stesso design (incluse le dimensioni e il peso).

Scendendo nel dettaglio, cambia tutto a livello di performance pura: il SoC, stavolta, è lo Snapdragon 870 (lo stesso che nella precedente generazione trovavamo a bordo dei modelli Pro), afffiancato da 6 o 8 GB di memoria RAM (sempre LPDDR5) e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (sempre con memorie UFS 3.1).

Anche il comparto fotografico peggiora su tutta la linea: sul retro, troviamo un singolo sensore da 13 megapixel, allocato sempre all’interno dell’isola quadrata (praticamente inutile vista la presenza di un solo sensore); all’anteriore, invece, la fotocamera è da 8 megapixel.

Terzo e ultimo punto su cui cambia qualcosa è la batteria: a fronte di una batteria maggiorata (8840 mAh), la velocità di ricarica (sempre cablata) scende a 33 W (una ricarica completa si effettua in 99 minuti). Secondo il produttore cinese, Xiaomi Pad 6 offre un’autonomia di quasi 50 giorni in standby.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa dello Xiaomi Pad 6.

Dimensioni: 253,95 x 165,18 x 6,51 mm

x x Peso: 490 grammi

Materiali: metallo (design unibody scocca posteriore + frame), vetro (anteriore)

(design unibody scocca posteriore + frame), (anteriore) Display: IPS LCD da 11″ con risoluzione 2,8K (2880 x 1800 pixel, in 16:10) Frequenza di aggiornamento: fino a 144 Hz (sette step, 30/48/50/60/90/120/144 Hz) Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Luminosità massima: 550 nit Supporto a HDR10 e Dolby Vision Certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu Protezione: Corning Gorilla Glass 3

da con risoluzione (2880 x 1800 pixel, in 16:10) SoC: Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 650

(7 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: singola con flash LED Sensore grandangolare da 13 MP (f/2.2) con PDAF Registrazione video fino al 4K a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: stereo (4 speaker), Dolby Atmos

(4 speaker), Reti mobili: no

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo modello 5G), USB Type-C 3.2 Gen 1 (con uscita video)

(802.11 ax), (A2DP, LE), (solo modello 5G), (con uscita video) Lettore delle impronte digitali: no

Batteria: Li-Po da 8840 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 for Pad basata su Android 13

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi dei nuovi Xiaomi Pad 6

Arriviamo alla fine ed è il momento di parlare di disponibilità e prezzi dei nuovi Xiaomi Pad 6. Entrambi sono già disponibili in Cina (modello base per l’acquisto, modello Pro per il pre-ordine) nelle tre colorazioni Nero, Oro e Azzurro. Di seguito riportiamo i prezzi di listino per il mercato cinese:

Pad 6 (6+128 GB) ha un prezzo di listino di 1999 yuan (circa 266 euro al cambio attuale)

(6+128 GB) ha un prezzo di listino di (circa 266 euro al cambio attuale) Pad 6 (8+128 GB) ha un prezzo di listino di 2099 yuan (circa 279 euro)

(8+128 GB) ha un prezzo di listino di (circa 279 euro) Pad 6 (8+256 GB) ha un prezzo di listino di 2399 yuan (circa 319 euro)

(8+256 GB) ha un prezzo di listino di (circa 319 euro) Pad 6 Pro (8+128 GB) ha un prezzo di listino di 2499 yuan (circa 332 euro)

(8+128 GB) ha un prezzo di listino di (circa 332 euro) Pad 6 Pro (8+256 GB) ha un prezzo di listino di 2799 yuan (circa 372 euro)

(8+256 GB) ha un prezzo di listino di (circa 372 euro) Pad 6 Pro (12+256 GB) ha un prezzo di listino di 3099 yuan (circa 412 euro)

(12+256 GB) ha un prezzo di listino di (circa 412 euro) Pad 6 Pro (12+512 GB) ha un prezzo di listino di 3399 yuan (circa 452 euro)

Per quanto concerne gli accessori, la cover con tastiera e trackpad ha un prezzo di listino di 599 yuan (circa 80 euro), mentre il pennino Mi Inspiration Stylus di seconda generazione ha un prezzo di 449 yuan (circa 60 euro).

Secondo alcuni rumor trapelati in precedenza, Xiaomi Pad 6 Pro dovrebbe rimanere esclusiva del mercato cinese. Sono concrete, invece, le possibilità di vedere il modello base su altri mercati (anche su quello italiano): certo, vista la scheda tecnica il passo in avanti rispetto al diretto predecessore ci sono; peccato che, però, si sovrapponga al modello Pro della passata generazione. Restiamo comunque in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Xiaomi.

Potrebbero interessarti anche: I migliori tablet Android: ecco la classifica di questo mese e Recensione Xiaomi Pad 5: a questo prezzo è difficile resistergli