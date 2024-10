Si avvicina il lancio di Android 15 e continuano a emergere le tante novità che il nuovo sistema operativo di Google introduce sia per gli smartphone che per i tablet.

Le indicazioni meteo in Home Controls

Tra le novità del nuovo sistema operativo, introdotte con Android 15 Beta 3, c’è Home Controls, lo screensaver che consente di controllare i dispositivi Google Home quando il dispositivo è inattivo e in carica. All’interno sono riportati l’indicazione dell’ora corrente, le categorie Fotocamere, Illuminazione, Wi-Fi e in basso i controlli di Google Home aggiunti ai preferiti. Accanto all’ora Google ha previsto l’aggiunta dell’indicazione della temperatura e delle condizioni meteo attuali. Questa funzionalità è stata implementata in Home Controls come modifica lato server successivamente all’aggiornamento di Dreams per i dispositivi Pixel con Android 15.

Il tutorial per apprendere le gesture del touchpad

I tablet sono dispositivi molto apprezzati anche per consentire ai professionisti di svolgere le loro attività anche quando sono in movimento o non davanti alla propria postazione di lavoro. Questo soprattutto collegando una tastiera con touchpad integrato al tablet. Google già con Android 14 aveva introdotto le gesture per migliorare l’interazione con il display del device ma solamente con l’ultima versione beta di Android 15 QPR1 ha previsto un apposito tutorial.

Molti utenti, infatti, non sanno dell’esistenza di queste funzionalità o non le conoscono tutte. Da qui la decisione di introdurre il relativo tutorial. Già da Android 14 Google aveva introdotto un menu Touchpad all’interno delle Impostazioni potendo nella sezione Sistema attivare o disattivare diverse gesture. Sempre in questa sezione sono disponibili anche una serie di istruzioni su come utilizzare queste gesture, ma non sono molto dettagliate. Per questo motivo Google ha ora introdotto animazioni personalizzate che spiegano più nel dettaglio come sfruttare le gesture del touchpad. Ha anche previsto una notifica che appare quando si collega un touchpad per la prima volta invitando l’utente a provare le gesture.

Previous Next Fullscreen

Il tutorial non è ancora ufficialmente disponibile ma è stato possibile attivarlo nella versione Android 15 QPR1 Beta 2. Molte gesture non sono presenti probabilmente perché Google non ha ancora completato il tutorial e implementerà le istruzioni mancanti in una prossima versione beta.

Non è ancora chiaro quando tutto verrà completato e rilasciato ma non è da escludere che il tutto avverrà prima del lancio del nuovo Pixel Tablet 2. Lancio che potrebbe essere accompagnato anche dalla presentazione di accessori quali tastiere, pennino e mouse avendo migliorato notevolmente Android 15 su questo fronte.

✨ Oggi è la Festa delle Offerte Prime! Vai alle offerte ➡️

La funzionalità di Android 15 QPR1 per prendere appunti sui tablet

Rimaniamo in ambito tablet. Questi dispositivi sono molto diffusi anche per la possibilità di prendere appunti, ma Android stock non offre il massimo dell’esperienza per farlo. Per poter prendere appunti bisogna infatti sbloccare il tablet, accedere alla schermata iniziale e aprire un’applicazione per farlo rendendo tutto un po’ troppo lento e articolato. Ora le cose potrebbero cambiare.

Già con Android 14 Google aveva introdotto la possibilità di impostare un’applicazione predefinita per prendere appunti. App che veniva avviata tenendo premuto il collegamento alla schermata di blocco o il pulsante del pennino. Premendo questo tasto, infatti, si apriva una finestra in cima alla schermata all’interno della quale prendere appunti ma anche fare annotazioni sullo schermo utilizzando l’API di acquisizione dei contenuti di Android.

L’app predefinita per prendere appunti consente di inserire in una nota uno screenshot dello schermo, ma una volta fatto non vengono aggiunte informazioni aggiuntive sulla nota stessa. Nella prima release di Android 15 QPR le cose cambieranno in quanto il sistema operativo permetterà di aggiungere link alle note quando si effettua uno screenshot di una pagina web in Google Chrome di una posizione in Google Maps o di un video su YouTube.

La motivazione per cui Chrome, Maps e YouTube supportano questa funzione è legata all’API AssistContent che le tre app utilizzano per fornire link ai contenuti. Ed è lo stesso motivo per cui i link da queste tre app vengono mostrati nella schermata Recenti di Android e nell’app Google Pixel Screenshots.

Nonostante la funzionalità per prendere appunti sia stata introdotta con Android 14 attualmente non è possibile impostare un’applicazione predefinita. Anche perché non ci sono app che possono essere impostate come predefinite per prendere appunti. Ma sia Google Keep che Microsoft OneNote stanno lavorando per supportare questa funzionalità.