Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti servizi e prodotti del colosso di Mountain View, introducendo nuove funzionalità o risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Questo lavoro continuo non produce soltanto delle “rivoluzioni” e anzi spesso riguarda solo delle piccole modifiche, come ad esempio sta avvenendo proprio in queste ore per i possessori di uno dei modelli della gamma Google Pixel Watch.

Una piccola novità per gli utenti Google Pixel Watch

Alla fine dello scorso anno il colosso di Mountain View ha iniziato ad implementare per alcuni utenti una notifica per avvisarli del completamento della procedura di ricarica (“Pixel Watch completamente carico”) e pare che tale funzionalità sia oramai pronta per un’adozione più ampia.

Si tratta di una funzionalità molto semplice, in quanto non appena la ricarica dello smartwatch è completa, la companion app Google Pixel Watch avvisa gli utenti con una notifica.

E proprio questa sua semplicità rende piuttosto curioso il fatto che al team di sviluppatori sia servito così tanto tempo per iniziare a renderla disponibile per tutti gli utenti (su Reddit sono numerose le segnalazioni al riguardo), cosa che sta avvenendo attraverso un aggiornamento lato server.

Ovviamente questo non è l’unico sistema a disposizione degli utenti per controllare lo stato di ricarica dello smartwatch, in quanto hanno la possibilità di ricorrere al relativo widget sugli smartphone della gamma Google Pixel o al tile dedicato al Bluetooth nelle impostazioni rapide.

Potete scaricare l’app Google Pixel Watch dal Play Store attraverso il seguente badge: