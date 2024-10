Google Maps è uno strumento sempre più utile per spostarsi in auto e non solo e l’ultimo potenziamento scaturisce dall’accordo tra Big G e SpotHero: Maps guadagna la possibilità di prenotare parcheggio direttamente in app; purtroppo, si tratta di una novità la cui disponibilità — almeno per adesso — è molto limitata.

Google Maps e SpotHero semplificano la vita ai guidatori

Chiunque abbia sperimentato sulla propria pelle lo stress della guida in una grande città sa perfettamente che uno dei momenti più problematici è quello del parcheggio: non di rado, si impiega più tempo per trovare un posto libero che per raggiungere la destinazione. Ebbene, la buona notizia è che da oggi esiste una soluzione raggiungibile direttamente dall’applicazione di Google Maps; quella cattiva è che per adesso la novità in discorso non riguarda noi utenti europei.

La soluzione si chiama SpotHero, un servizio che offre la possibilità di prenotare parcheggio comodamente online, e a partire da oggi Google lo rende accessibile direttamente tramite Maps e Search. Per usufruire del servizio descritto è sufficiente aprire Google Maps, cercare parcheggio e — ove quello trovato sia disponibile tramite SpotHero — cliccare sul tasto “Prenota online” (“Book Online”). Il tasto in questione reindirizza al sito web di SpotHero, dove è possibile pagare per la propria prenotazione in modo sicuro.

L’intero processo viene gestito tramite Maps o Search ed è possibile prenotare anche con largo anticipo, visto che SpotHero consente di impostare la prenotazione per data e durata. Inoltre, è possibile cercare posti che offrano la ricarica per i veicoli elettrici, parcheggi accessibili con sedia a rotelle e non solo. L’integrazione di SpotHero all’interno di servizi di Google come Maps non giunge a sorpresa, visto che i test erano iniziati dallo scorso aprile per un numero ristretto di utenti.

Disponibilità

Veniamo ora alle note dolenti: sebbene da oggi la funzione di prenotazione del parcheggio via Google Maps sia disponibile per tutti, il servizio — secondo quanto dichiarato da SpotHero — è effettivamente disponibile per soli 8.000 posti auto in circa 300 città in USA e Canada (la lista dei posti più rilevanti comprende Madison Square Garden e il SAP Center). Insomma, dopo Lyft ed Apple Maps, SpotHero continua a farsi largo su piattaforme di alto profilo.

