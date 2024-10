Android Auto è la piattaforma di infotainment sviluppata da Google il cui scopo è quello di fornire agli utenti che si trovano alla guida di un veicolo una serie di strumenti utili, il software infatti permette al guidatore di interagire con alcune funzioni del proprio smartphone senza necessità di distrarsi eccessivamente dalla guida, potendo utilizzare i comandi vocali per interagire con gran parte delle funzioni, potendo controllare la riproduzione di contenuti multimediali, le applicazioni di messaggistica, quelle dedicate alla navigazione ed effettuare telefonate.

La piattaforma sviluppata dall’azienda è in continua evoluzione e la società si prodiga costantemente per sviluppare e testare diverse tipologie di novità, a titolo di esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come Android Auto abbia ridefinito la grafica delle impostazioni, come abbia ritoccato l’interfaccia di Maps, come abbia reso più stretto il legame proprio con l’app dedicata alla navigazione sviluppata dall’azienda, come il sistema potrebbe ricevere una novità per gli amanti della radio, come siano cambiati i requisiti per il suo utilizzo, come a breve i semafori potrebbero essere maggiormente visibili, come il servizio abbia preso ispirazione da Waze per alcune nuove funzionalità, come sia stata introdotta una novità per la navigazione, come ora sia più comodo impostare alcuni indirizzi, o ancora come sia migliorata l’indicazione delle corsie.

Oggi vediamo insieme quella che potrebbe essere una futura novità per la piattaforma, che potrebbe consentire di utilizzare app di terze parti per effettuare le telefonate.

Android Auto potrebbe supportare app dialer di terze parti

Nel vasto panorama di applicazioni disponibili per Android ci sono software per espletare qualsiasi compito, anche se spesso ce ne dimentichiamo i nostri smartphone sono di base dei telefoni e, anche per effettuare le chiamate, sono disponibili varie applicazioni dialer. Android Auto tuttavia è al momento un po’ schizzinoso da questo punto di vista, la piattaforma infatti supporta esclusivamente l’utilizzo dell’app Google Telefono, non permettendo di fatto all’utente di affidarsi a software differenti di terze parti.

Tuttavia, il cacciatore di codici assembledebug è riuscito a individuare alcuni indizi nell’ultima versione di Android Auto, indizi che lasciano presagire una possibile futura apertura a differenti app dialer: sono stati individuati alcuni flag che non solo menzionano il supporto per dialer esterni, ma rivelano anche come l’azienda utilizzerà una lista per abilitare i dialer esterni in Android Auto.

Ciò significa che non tutte le applicazioni dialer saranno supportate per l’utilizzo tramite gli schermi dei vari sistemi di infotainment, ma solo alcune e Google richiederà agli sviluppatori di adattare le proprie app per supportare Android Auto.

Come ulteriore prova a sostegno di quanto appena detto, tra le linee guida offerte dall’azienda per aiutare gli sviluppatori a ottimizzare le loro app per Android Auto è presente anche un’apposita categoria per le app dedicate alle telefonate, questa categoria però non è disponibile per tutti gli sviluppatori ed è la stessa società a sottolinearlo: “La categoria Chiamate per le app create con la Libreria app Android for Cars è attualmente aperta solo ai Beta Partner“.

Al momento non è chiaro quando Android Auto si aprirà alle app dialer di terze parti, né quali applicazioni saranno compatibili, sarà quindi necessario attendere per saperne di più.