Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei vari servizi e applicazioni che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Alle volte le modifiche introdotte dagli sviluppatori riguardano anche delle scorciatoie che possano consentire agli utenti di compiere determinate attività in modo più veloce e diretto ed un esempio in tal senso è quelle che ci arriva da Google Play Store e Google Foto.

Nelle scorse ore il popolare leaker Mishaal Rahman ha suggerito su X una scorciatoia che potrebbe rivelarsi molto comoda per gli utenti Android quando devono effettuare una ricerca sul Google Play Store o su Google Foto.

Non tutti sanno (e nemmeno Mishaal lo sapeva), infatti, che è possibile iniziare subito una ricerca nel Google Play Store e nell’app Google Foto toccando due volte la scheda di ricerca in basso. Ecco una dimostrazione della funzionalità:

TIL that you can immediately start a search in the Google Play Store and Google Photos apps by double tapping the search tab on the bottom.

Knowing that makes the removal of the search bar a bit less annoying. pic.twitter.com/Ru7lxJ2M4g

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 6, 2024