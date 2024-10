Files by Google, l’app del colosso di Mountain View dedicata alla gestione dei file che troviamo pre-installata sugli smartphone Google Pixel e su altri smartphone Android, sta ricevendo una piccola novità funzionale.

Con l’ultimo aggiornamento attualmente in distribuzione, Google ha rafforzato il legame con la funzionalità Quick Share, implementando un nuovo collegamento rapido per accedere alla ricezione dei file.

C’è un nuovo FAB in Files by Google

Arriva una piccola novità per Files by Google. Aprendo l’app, potreste infatti trovarvi di fronte a un nuovo FAB (Floating Action Button, ovvero pulsante flottante) chiamato Ricevi e caratterizzato dalla presenza dell’icona di Quick Share (il sistema pensato per la condivisione di file tra smartphone vicini) al suo interno. Il pulsante “scansiona” è stato rimpicciolito e spostato subito sopra.

Al primo avvio dopo la ricezione della novità, il pulsante flottante va a presentarsi come il mezzo per ricevere file da altri utenti nelle vicinanze: premendolo, lo smartphone diventerà temporaneamente “visibile” agli smartphone di tutte le persone vicine; l’utente dovrà comunque accettare per avviare la ricezione di un file.

Questa novità è in fase di rilascio con l’aggiornamento alla versione 1.4955.677425801.0 (l’ultima distribuita sul canale stabile) di Files by Google. Nel caso in cui sul vostro dispositivo abbiate già installato questa versione ma non vediate la novità, è possibile provare a forzare la ricezione di tale novità effettuando una pressione prolungata sull’icona dell’app, selezionando “Informazioni app” e ancora “Forza interruzione”; a questo punto, rilanciando l’app, ci sono buone chance che abbiate il nuovo FAB “Ricevi“.

Files by Google è solo l’ultima aggiunta alla lista delle app del colosso di Mountain View che offrono un doppio FAB in basso a destra: oltre a lei, ricordiamo ad esempio Google Drive (che offre il pulsante flottante principale “+ Novità” e il pulsante più piccolo per la fotocamera) e Google Messaggi (che offre il pulsante flottante principale “Avvia chat” e il pulsante più piccolo per aprire la chat con Gemini).

Come scaricare o aggiornare l’app

Per non rischiare di perdervi le ultime novità in arrivo su Files by Google, tra cui questa piccola modifica all’interfaccia utente che è in fase di distribuzione graduale, vi basterà aggiornare (o scaricare) l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite il badge sottostante.

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Files by Google, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile tramite questo link) o, nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).