Sono passati diversi mesi da quando Files di Google ha introdotto un proprio lettore di file PDF. Dopo averlo introdotto Google sta ora lavorando a una serie di novità che potrebbero migliorare ulteriormente il visualizzatore PDF integrato nell’app. Ma le novità non finiscono qui. Infatti ci sono le prime informazioni e immagini del nuovo layout per Files di Google che Big G sta sviluppando così da rendere l’app più fruibile sui tablet e i device pieghevoli.

Grazie ad Android 15 il lettore PDF di Files di Google ha più funzioni

Files di Google non è l’app di riferimento per la visualizzazione dei documenti in PDF, eppure può aprirli e consentirne la visualizzazione. Non essendo la sua principale missione il lettore PDF di Files di Google non offre molte opzioni, a meno che non sia installato anche Google Drive e in quel caso si ha accesso a una serie di funzioni in più tra cui lo zoom, la ricerca e la selezione del testo. Ma nel caso in cui Google Drive non fosse installato il lettore di PDF di Files di Google è in grado solamente di visualizzare il documento.

Analizzando la versione beta di Files di Google 1.4955.677425801.0 è stato però possibile attivare una serie di funzioni interne all’app. Tra queste ci sono proprio lo zoom la ricerca e la selezione del testo, ma anche la possibilità di aprire documenti protetti da password. Ma queste funzionalità sembrano funzionare solamente quando l’app è installata su un device con Android 15. Il motivo di tutto questo è da individuare negli aggiornamenti delle API PdfRenderer presenti nella nuova versione del sistema operativo di Google. Queste API, infatti, forniscono il supporto proprio per questo tipo di funzionalità e non c’è da sorprendersi se prossimamente anche altre app otterranno l’integrazione con queste funzioni.

Un nuovo layout per i device con schermi più grandi (e pieghevoli)

L’altra novità di Files di Google riguarda il layout dell’interfaccia utente. La versione attuale dell’applicazione, infatti, adatta l’interfaccia utente in base alle dimensioni dello schermo estendendone la grandezza sui tablet o altri dispositivi con il display grande. Dall’interfaccia si ha accesso alla barra di ricerca, al carosello dei file recenti, alle categorie, alle raccolte e altre opzioni per poi passare alla pagina diversa quando si apre una cartella o si seleziona un file.

Nella versione 1.4831.672243909.0 dell’app c’è una nuova interfaccia per la quale nei device con schermo grande tutti gli elementi dell’home page vengono gestiti con una visualizzazione a due colonne. Nella colonna di sinistra ci sono gli elementi dell’home page, mentre in quella di destra il contenuto della cartella aperta o le informazioni del file selezionato. In questo modo la visualizzazione è non solo migliore ma anche più comoda e pratica potendo infatti rapidamente selezionare un altro file senza dover tornare indietro alla schermata dell’home page.

Tra le novità della nuova interfaccia c’è anche la nuova posizione del tasto Scansione (ora nell’angolo in basse a destra della colonna di sinistra così da lasciare spazio ai pulsanti aggiuntivi nella colonna di destra). Le dimensioni della barra di ricerca sono state ridotte e ora è collocata in alto a sinistra nella sola colonna di sinistra, ma quando vi si preme sopra si apre una schermata di ricerca a schermo intero.

Va però specificato come questo nuovo layout funzioni solamente con la versione aggiornata di Files di Google installata su un device con schermo grande sul quale è installato Android 15. Al momento non è chiaro se questa modifica verrà estesa anche ad Android 14 e alle versioni più datate del sistema operativo.