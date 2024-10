Oramai da alcuni anni il team di Google ha intrapreso un percorso volto a garantire ai possessori di tablet e altri dispositivi dotati di schermi dalle dimensioni generose un’esperienza sempre più piacevole, sfruttando al meglio lo spazio che i display sono in grado di offrire.

Ciò significa differenziare l’interfaccia delle applicazioni, adattandola al tipo di device su cui devono essere eseguite solo che alle volte è lo stesso colosso di Mountain View a scordarsi di questo obiettivo e un esempio recente è quello che ci arriva dal Google Play Store.

Una piccola modifica grafica per il Google Play Store sui tablet

A distanza di qualche settimana dall’implementazione di una nuova scheda per la ricerca nel Google Play Store sugli smartphone, la medesima modifica è in arrivo anche sui tablet e sui dispositivi con schermi pieghevoli, il tutto con un design che non sembra tenere conto dello spazio aggiuntivo disponibile.

La nuova interfaccia prevede l’introduzione di una quinta scheda al centro della barra di navigazione, che presenta così le cinque schede Giochi, App, Cerca, Libri e Bambini (contiene le applicazioni approvate dagli insegnanti), rimuovendo allo stesso tempo la barra di ricerca in alto.

Questo nuovo layout tuttavia spreca un po’ di spazio nella parte superiore della schermata e introduce un sistema di ricerca a due tocchi, soluzione che ha già generato diverse lamentele dopo la sua introduzione nella versione del Google Play Store dedicata agli smartphone.

Ecco la nuova interfaccia dello store sui tablet:

Questa nuova versione dell’interfaccia del Google Play Store per i tablet è in fase di rilascio e nel giro di qualche giorno dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti.