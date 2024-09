Il Google Play Store è la piattaforma sviluppata dal colosso di Mountain View grazie alla quale gli utenti possono provvedere al download delle applicazioni di cui necessitano sui propri dispositivi, si tratta della fonte più affidabile e sicura tra quelle in circolazione, seppur a volte anche qui possono annidarsi alcune insidie.

Come accade per molti altri prodotti, Google investe diverse risorse nel costante miglioramento del proprio store di applicazioni, tanto per fare qualche esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come anche questo strumento punti sull’intelligenza artificiale, come abbia iniziato a richiedere agli utenti l’accesso alla posizione, come abbia iniziato a gestire gli aggiornamenti per le app provenienti da altri store, come Google stia per chiudere un utile programma per la sicurezza, come l’azienda dovrà rivoluzionare il proprio store, o ancora come ora sia possibile aggiornare più applicazioni contemporaneamente.

Oggi invece vediamo insieme come una funzionalità già intravista a inizio mese, dedicata all’installazione delle app, abbia iniziato a diventare disponibile per alcuni utenti.

L’avvio automatico delle app installate dal Google Play Store diventa disponibile per alcuni utenti

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, all’inizio di settembre, avessimo visto una nuova funzionalità in fase di test per il Google Play Store che avrebbe permesso di avviare automaticamente le app subito dopo l’installazione. Il funzionamento era piuttosto semplice, nella pagina delle app, dopo aver selezionato Installa era presente un nuovo pulsante “Attiva apertura automatica” sotto all’interruttore Apri; se abilitato la descrizione del nuovo pulsante cambiava in “Apri automaticamente dopo l’installazione”, una volta concluso il download e in seguito all’avvio del processo di installazione appariva una notifica che evidenziava il tempo rimanente prima che l’app si aprisse automaticamente.

Come potete notare dalle immagini qui sopra e stando ad una serie di segnalazioni comparse su Reddit, sembra che la nuova funzionalità per l’avvio automatico delle app in seguito all’installazione stia diventando disponibile per alcuni utenti; per quanto al momento non ci siano indicazioni ufficiali in merito, è lecito presumere che la nuova funzione stia facendo la propria comparsa in seguito ad un’attivazione lato server, nel corso dei prossimi giorni potrebbe quindi diventare maggiormente disponibile.