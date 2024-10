Ora che le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno preso piede nel settore mobile, i vari produttori di dispositivi Android sono impegnati a mettere a disposizione dei rispettivi utenti soluzioni che possano garantire loro un’esperienza piacevole con la nuova tecnologia e Google ha scelto Gemini come assistente IA da porre al centro del suo ecosistema di applicazioni e servizi.

Non c’è da stupirtsi, pertanto, se il suo team di sviluppatori dedichi molte attenzioni a Google Gemini, studiando nuove funzionalità che possano rendere via via più utile e piacevole l’utilizzo delle funzioni già disponibili e un esempio di tale impegno è arrivato nelle scorse ore.

Google Gemini diventa più utile grazie a una piccola novità

Con la versione 1.0.668480831 di Google Gemini il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha aggiunto la possibilità di condividere le immagini da altre app direttamente con l’assistente IA.

In pratica, da altre applicazioni gli utenti avranno la possibilità di usare il classico pulsante di condivisione per richiamare la relativa scheda di condivisione di Android e inviare l’immagine a Google Gemini, a cui sarà quindi possibile porre delle domande, il tutto in modo intuitivo e risparmiando alcuni passaggi.

Ecco l’interfaccia di questa nuova funzione:

Questa nuova opzione consente agli utenti di ottenere rapidamente supporto tramite l’assistente IA su un’immagine conservata nella propria galleria e dalle varie applicazioni che permettono la condivisione delle immagini.

Il team di Google ha deciso di rendere questa nuova opzione disponibile di default per tutti gli utenti con l’ultima versione di Google Gemini, che può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: