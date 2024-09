Gli utenti che hanno seguito con maggiore attenzione le varie tappe dello sviluppo di Android 15 hanno già letto in precedenza della funzione “Riduzione delle notifiche” (in inglese era Notification cooldown), che era emersa dall’analisi della Developer Preview 1 per essere poi rimossa col rilascio della prima versione beta. Ebbene, stando a quanto appena emerso, la funzione potrebbe essere introdotta — e ribattezzata — a partire Android 15 QPR1.

La gestione delle notifiche è da sempre un aspetto cruciale del sistema operativo Android, per questo motivo il team di Google è costantemente al lavoro per perfezionarla attraverso correzioni e nuove aggiunte. Tra le novità in preparazione per il futuro di Android 15, figura anche una sorta di ritorno. Sì, perché come si accennava in apertura, il primo avvistamento della funzione “Riduzione delle notifiche” risale alla prima Developer Preview dell’ultima major release del robottino e la sua attivazione produce come effetto quello di ridurre gradualmente il volume delle notifiche quando un’app manda all’utente numerose notifiche di fila. Insomma, manna dal cielo per gli utenti costantemente bombardati dalle notifiche di app di messaggistica e non solo; anche perché, mentre per le prime è possibile prendere contromisure come silenziare gruppi troppo “attivi”, allo stato attuale gli utenti sono completamente disarmati contro lo spam di notifiche provenienti da fonti inattese.

Ebbene, la buona notizia è che, dopo averla rimossa a partire dalla prima beta pubblica di Android 15, Google sembra intenzionata ad inserire la funzione descritta tra le novità di Android 15 QPR1. A riportarlo è il solito Mishaal Rahman, il quale ha condiviso su X anche alcuni screenshot interessanti che rendono conto sia del nuovo nome che degli effetti concreti della funzione. Quanto al nome, il team di Google avrebbe scelto di accantonare Notification cooldown in favore di un più classico Notifiche Adattive (Adaptive Notifications) e la loro attivazione fa sì che, in caso di ricezione di troppe notifiche consecutive, il volume e i pop-up delle stesse vengano ridotti per un tempo massimo di due minuti.