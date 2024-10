I vari produttori di smartphone Android garantiscono per i propri device un periodo di supporto software durante il quale continueranno a poter fare affidamento su aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo e, a seconda dei brand, tale supporto può essere più o meno consistente ma, ad ogni modo, prima o poi per ciascun dispositivo arriva il momento più temuto, quello contraddistinto dalla sigla EOL.

“End of Life“, questo il significato di tale acronimo, rappresenta il momento in cui un determinato dispositivo esce dal periodo di supporto offerto dal rispettivo produttore e nelle scorse ore è toccato a Xiaomi aggiungere due smartphone all’elenco di quelli che sono stati “mandati in pensione”.

Xiaomi termina il supporto per due smartphone

Alla fine di settembre Xiaomi ha incluso nell’elenco EOL due smartphone per i quali in futuro non saranno più rilasciati aggiornamenti software, patch di sicurezza e nuove funzionalità: stiamo parlando di Xiaomi Civi e POCO C31.

Per quanto riguarda Xiaomi Civi, l’ultimo update ricevuto da tale smartphone risale a febbraio, quando è stata implementata la nuova interfaccia personalizzata dell’azienda, ossia HyperOS.

Ancora più indietro si deve andare per trovare l’ultimo aggiornamento rilasciato per POCO C31, che ha ricevuto l’interfaccia MIUI 12.5 nel luglio del 2023.

Per entrambi tali device l’inclusione nell’elenco EOL significa che non riceveranno ulteriori aggiornamenti (nemmeno quelli di sicurezza) o nuove funzionalità.

Ovviamente questi telefoni continueranno a funzionare ma gli utenti con il passare delle settimane dovranno prendere atto che il rischio relativo alla sicurezza dei loro dati è destinato ad aumentare, prendendo in considerazione la possibilità di acquistare un modello più recente o di affidarsi al mondo del modding.