Torniamo a parlare di Android Auto, la piattaforma di infotainment sviluppata da Google il cui scopo è quello di fornire agli utenti che si trovano alla guida di un veicolo un valido ausilio, il software infatti permette al guidatore di interagire con alcune funzioni del proprio smartphone senza necessità di distrarsi eccessivamente dalla guida, potendo utilizzare i comandi vocali per interagire con gran parte delle funzioni, potendo controllare la riproduzione di contenuti multimediali, le applicazioni di messaggistica, quelle dedicate alla navigazione ed effettuare telefonate.

La piattaforma sviluppata dall’azienda è in continua evoluzione e la società si prodiga costantemente per sviluppare e testare diverse tipologie di novità, a titolo di esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come Android Auto abbia ridefinito la grafica delle impostazioni, come abbia ritoccato l’interfaccia di Maps, come abbia reso più stretto il legame proprio con l’app dedicata alla navigazione sviluppata dall’azienda, come il sistema potrebbe ricevere una novità per gli amanti della radio, come siano cambiati i requisiti per il suo utilizzo, come a breve i semafori potrebbero essere maggiormente visibili, o ancora come il servizio abbia preso ispirazione da Waze per alcune nuove funzionalità.

Quest’oggi vediamo insieme come una nuova funzione stia diventando ampiamente disponibile per un numero sempre maggiore di utenti.

Sempre più utenti ricevono la segnalazione degli incidenti in Google Maps su Android Auto

Non è un segreto che Google Maps, ovvero l’applicazione sviluppata dal colosso dedicata alla navigazione, e Android Auto vadano spesso e volentieri a braccetto, i due software sono infatti profondamente integrati nella piattaforma di infotainment rappresentando uno strumento quasi indispensabile quando ci si trova alla guida.

Una decina di giorni fa abbiamo visto come Maps su Android Auto avesse ricevuto una nuova funzionalità con l’ultima versione Beta della piattaforma, una funzione decisamente utile e già presente nell’applicazione disponibile sugli smartphone ma fino ad allora inedita sulle auto. Stiamo parlando della possibilità di segnalare incidenti lungo il percorso, funzione che sembra godere di una diffusione notevolmente più ampia anche nella versione stabile di Android Auto.

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sopra, è ora ampiamente disponibile un nuovo pulsante a forma di triangolo giallo con un’icona “+” che appare sotto le icone esistenti per Impostazioni, guida audio e bussola. Cliccando sulla nuova icona vengono visualizzate le opzioni per “aggiungere un report” per un incidente, rallentamento, lavori in corso, chiusura di corsia, nonché veicolo in panne, oggetto sulla strada e autovelox.

La nuova funzione rende dunque ancora più utile l’utilizzo di Google Maps su Android Auto, dando modo agli utenti di segnalare incidenti o eventi pericolosi direttamente dal display del proprio sistema di infotainment, senza più costringerli a distrarsi e ad utilizzare le mani per effettuare le medesime segnalazioni utilizzando lo smartphone.

Come detto la novità in questione sembra essere stata distribuita in maniera decisamente più ampia nelle ultime ore, non dovrebbe essere legata ad una particolare versione dei due software, quanto più ad un’attivazione lato server.