Google Contatti è l’app rubrica preinstallata su diversi smartphone Android e oltre a offrire l’accesso ai propri contatti telefonici (e non solo), mette a disposizione funzionalità particolarmente utili che consentono di tenere sempre sincronizzata la nostra “agenda” su più dispositivi.

Google ha introdotto il widget dell’app Contatti l’anno scorso e attualmente consente agli utenti di vedere fino a sette contatti nella schermata iniziale. Il widget della schermata iniziale di Google Contatti potrebbe presto ricevere un aggiornamento che eliminerebbe una restrizione inutile.

Google Contatti permetterà di aggiungere quanti nominativi si desiderano al widget

Il codice dell’app suggerisce che gli utenti saranno presto in grado di aggiungere più di sette contatti preferiti al widget di Google Contatti. A quanto pare sarà possibile aggiungere quanti contatti si desiderano al widget, in quanto sarà possibile scorrere l’elenco verso l’alto e verso il basso. Tuttavia si potrà ancora ridimensionare il widget, anche fino a occupare quasi l’intera schermata. Ecco la funzionalità in azione allo stato attuale.

AssembleDebug è riuscito ad attivare la nuova funzionalità nella versione 4.40.48.672619802 dell’app Google Contatti e quando verrà distribuita a tutti gli utenti, il widget dovrebbe visualizzare anche i nomi dei contatti e non solo gli avatar come allo stato attuale.