Quando ci si trova alla guida della propria vettura il sistema di infotainment sviluppato da Google è uno strumento particolarmente utile, Android Auto permette al guidatore di interagire con alcune funzioni del proprio smartphone senza necessità di distrarsi eccessivamente dalla guida, potendo utilizzare i comandi vocali per interagire con gran parte delle funzioni, potendo controllare la riproduzione di contenuti multimediali, le applicazioni di messaggistica, quelle dedicate alla navigazione ed effettuare telefonate.

Il software sviluppato da Google è in continua evoluzione e l’azienda si prodiga costantemente per sviluppare e testare diverse tipologie di novità, a titolo di esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come Android Auto abbia ridefinito la grafica delle impostazioni, come abbia ritoccato l’interfaccia di Maps, come abbia reso più stretto il legame proprio con l’app dedicata alla navigazione sviluppata dall’azienda, come il sistema potrebbe ricevere una novità per gli amanti della radio, come siano cambiati i requisiti per il suo utilizzo, come a breve i semafori potrebbero essere maggiormente visibili, o ancora come il servizio abbia preso ispirazione da Waze per alcune nuove funzionalità.

Quest’oggi, scopriamo insieme una piccola novità introdotta sulla piattaforma grazie ad una delle applicazioni del colosso meglio integrata con il servizio di infotainment, ovvero Google Maps.

Ora è più semplice impostare o modificare gli indirizzi di casa e lavoro su Maps in Android Auto

L’applicazione dedicata alla navigazione sviluppata dal colosso di Mountain View, Google Maps, è una delle più utilizzate sulla piattaforma Android Auto e non solo, per questo motivo l’azienda si prodiga costantemente nel miglioramento del servizio offerto.

A titolo di esempio, negli ultimi tempi abbiamo visto come l’app abbia ricevuto una nuova funzione per informare sugli incendi boschivi, come siano state rese disponibili una serie di nuove e utili funzioni, come sia stata implementata una nuova barra inferiore, come sia stato semplificato il menù principale, come la modalità offline del servizio sia diventata disponibile su Wear OS, o ancora come siano state rinnovate alcune icone.

Ad ogni modo, come molti di voi sapranno, Maps su Android Auto ci permette di impostare un indirizzo di destinazione, sia tramite comandi vocali che tramite l’utilizzo della tastiera a schermo (a patto che la vettura non sia in movimento); in diverse occasioni però tornano decisamente comode alcune destinazioni pre impostate, nello specifico quelle di Casa e Lavoro. In passato la piattaforma consentiva l’inserimento o la modifica di questi indirizzi esclusivamente tramite l’app Google Maps del proprio smartphone, in seguito però tale possibilità è stata aggiunta anche tramite il menu delle impostazioni di Android Auto, come potete notare dalle immagini qui sotto.

Ultimamente inoltre, per alcuni utenti che non hanno ancora impostato le destinazioni in questione, Google mostra un apposito avviso che li invita a scegliere un indirizzo per Casa e Lavoro tramite la pagina dei luoghi suggeriti di Maps, dando loro accesso alla medesima procedura raggiungibile in autonomia dalle impostazioni di Android Auto. Non si tratta dunque di una novità in senso assoluto, ma il colosso sembra intenzionato a segnalare agli utenti la possibilità di espletare queste funzioni direttamente dal display della propria auto.