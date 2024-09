Nella giornata di oggi, Nothing non ha solo svelato le nuove Ear (open), che saranno in vendite a partire da inizio ottobre, ma ha anche ufficializzato l’arrivo di Nothing OS 3.0, la nuova versione del sistema operativo di Nothing che si baserà su Android 15. L’aggiornamento non arriverà subito ma a breve prenderà il via un programma di beta che permetterà a tutti gli utenti con uno smartphone Nothing di poter provare in anteprima le novità in arrivo. Vediamo quali sono i dettagli anticipati dall’azienda in merito al suo sistema operativo.

Nothing OS 3.0 sta arrivando: ecco le novità

In attesa del debutto, Nothing ha anticipato alcune delle novità che caratterizzeranno il nuovo Nothing OS 3.0. L’azienda ha confermato l’arrivo di otto novità che andranno a rinnovare ed arricchire il sistema operativo. Si tratta, però, solo di una breve anteprima di quelle che potranno essere le novità del nuovo major update, in arrivo su tutti gli smartphone Nothing.

La prima novità riguarderà Nothing Gallery che diventerà più rapida, con transizioni più veloci dalla Fotocamera alla Galleria fino al 25%, e potrà contare su funzioni IA per la categorizzazione automatica delle immagini, la rimozione dello sfondo e altro ancora. Secondo Nothing, la nuova Nothing Gallery andrà a “risolvere gli attuali problemi di Google Foto“.

Da segnalare anche una completa riprogettazione della schermata di blocco, rinnovata con l’obiettivo di ottimizzare lo spazio disponibile e aggiungere ulteriori opzioni per garantire agli utenti la massima possibilità di personalizzazione, anche grazie a un ampliamento dell’area dedicata ai widget. Ci saranno, inoltre, nuovi design per l’orologio.

Nothing ha rinnovato anche il Menu Impostazioni rapide, sempre con l’obiettivo di offrire una maggiore personalizzazione per gli utenti che ora avranno la possibilità di attivare e disattivare, tramite un’apposita icona, la funzione di Luminosità automatica. Con Nothing OS 3.0, inoltre, ci sarà anche il nuovo Widget Countdown che permette di tenere traccia di diversi conti alla rovescia, date chiave, come i compleanni e altro ancora.

In arrivo c’è anche il Widget Condivisi che punta a semplificare la condivisione di alcuni dati con altri utenti (come il conteggio dei passi giornalieri oppure contenuti multimediali o anche informazioni meteo), con la possibilità anche di aggiungere adesivi oltre che reazioni di vario tipo.

Da notare anche il nuovo Smart Drawer che ricorrerà all’intelligenza artificiale per classificare le app e per far apparire le app di cui, probabilmente, l’utente ha bisogno, anche tenendo conto delle abitudini dell’utente e dell’orario. Nothing consentirà, inoltre, di fissare in alto le app preferite nel drawer, in modo da accedervi più facilmente.

A completare le novità di Nothing OS 3.0 c’è una nuova tipografia, che andrà a rendere più leggibili i contenuti di Nothing S, oltre al Dot Engine che andrà a gestire le animazioni in tutto il sistema operativo, per fornire feedback visivi all’utente, migliorando l’esperienza d’uso dei dispositivi.

Quando arriva Nothing OS 3.0

Il nuovo Nothing OS 3.0 arriverà, tramite un aggiornamento, nel corso del prossimo mese di dicembre 2024 e sarà disponibile per tutti gli smartphone dell’azienda. Non c’è ancora una data ufficiale di rilascio ma il rollout partirà, probabilmente in modo graduale, con una priorità per alcuni dispositivi, entro la fine dell’anno.

Nothing ha confermato che metterà a disposizione dei suoi utenti la possibilità di provare in anteprima Nothing OS 3.0. A partire dal mese di ottobre, infatti, è previsto l’avvio di un programma di beta test che permetterà a tutti gli utenti con un dispositivo compatibile di poter iniziare a utilizzare la versione 3.0 del sistema operativo, basta su Android 15, in anteprima rispetto al rilascio della versione stabile.