Esattamente come preventivato, Nothing ha presentato oggi tre nuovi dispositivi a marchio CMF, sub-brand che punta a offrire prodotti dal prezzo accessibile ma dall’esperienza utente “senza compromessi“. La principale novità è senza dubbio CMF Phone 1, l’atteso dispositivo che fa segnare il debutto del brand nel mondo degli smartphone Android: andiamo a scoprire insieme tutto quello che c’è da sapere sul nuovo prodotto, in uscita anche in Italia.

CMF Phone 1 è ufficiale con design modulare e MediaTek Dimensity 7300 5G

CMF Phone 1 vuole colpire al primo sguardo attraverso un design originale e al contempo minimale, che sfrutta l’esperienza di Nothing e si concentra sulle esigenze principali degli utenti senza sacrificare l’aspetto esteriore e l’innovazione. Lo smartphone offre un design modulare che consente agli utenti di esprimere la propria personalità attraverso cover intercambiabili di diversi colori, materiali e finiture, ma anche attraverso accessori dedicati.

“CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2 dimostrano l’approccio unico di Nothing all’integrazione di creatività, praticità e personalizzazione attraverso il design“, ha dichiarato Carl Pei, CEO di Nothing. “Questi prodotti segnano ulteriormente il nostro impegno nel portare divertimento in un settore noioso, e sono davvero curioso di conoscere il parere del pubblico“.

Sono ben visibili le viti, lavorate in acciaio inossidabile ed esposte per offrire una comprensione più approfondita di come viene realizzato il dispositivo. Basta rimuoverle con gli strumenti in dotazione per cambiare stile oppure fissare supporti pieghevoli o altri accessori per ricreare un’esperienza completamente personalizzata. I pulsanti e la cornice sono lavorati in alluminio e quindi spazzolati e lucidati per risultare allo stesso tempo gradevoli alla vista e durevoli, e simboleggiano solo in parte l’attenzione ai dettagli che il produttore ha voluto offrire.

Previous Next Fullscreen

Il cuore di CMF Phone 1 è il SoC MediaTek Dimensity 7300 5G a 4 nm con CPU octa-core, progettato in collaborazione proprio con Nothing e supportato da 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB) e da 8 GB di RAM, eventualmente espandibili fino a 16 GB sfruttando la funzione RAM Booster (che prende in “prestito” parte dello storage). Per sfruttare al meglio le performance c’è la tecnologia Smart Clean, che aumenta la velocità di lettura e scrittura pulendo e riordinando in modo regolare i frammenti di file, mentre per il gaming c’è l’apposita Game Mode, che dà priorità alle prestazioni riducendo il ritardo, migliorando la qualità dell’immagine e bloccando eventuali notifiche che potrebbero distrarre.

Per non lasciare a piedi troppo presto è disponibile una generosa batteria da 5000 mAh, che secondo l’azienda è sufficiente per arrivare fino a 2 giorni di autonomia o fino a quasi 23 ore di visione su YouTube: quando questo non è sufficiente, entra in gioco la ricarica rapida cablata da 33 W (50% in 20 minuti). La batteria supporta la ricarica cablata inversa da 5 W per eventuali accessori, e può contare sulla tecnologia Battery Health, pensata per prolungarne la salute attraverso modalità di ricarica intelligenti e personalizzate.

Il display è un Super AMOLED LTPS da 6,67 pollici con refresh rate adattivo da 30 a 120 Hz e frequenza di campionamento di 240 Hz; il pannello offre una luminosità di picco di 2000 nit, un lettore d’impronte digitali integrato (ottico) e HDR10+ per ottimizzare luminosità e contrasto dei contenuti.

A livello fotografico CMF Phone 1 propone l’incontro tra un sensore principale Sony e la tecnologia TrueLens Engine di Nothing con Ultra XDR e AI Vivid Mode: a bordo abbiamo un sensore da 50 MP affiancato a un sensore secondario per i ritratti e la profondità di campo, ma anche una fotocamera anteriore da 16 MP integrata tramite un piccolo foro nel display. La fotocamera principale supporta la stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) con la modalità Azione, e consente di catturare video fino alla risoluzione 4K oppure in slow-motion fino a 120 fps.

Previous Next Fullscreen

La citata Vivid Mode sfrutta l’intelligenza artificiale per scansionare la scena e generare scatti migliorati con colori più vivaci e contrasti più elevati; sviluppato in collaborazione con Google, Ultra XDR migliora invece l’illuminazione delle foto in condizioni difficili. Lo smartphone combina il software Advanced HDR di Nothing con la tecnologia Ultra HDR di Android: la fotocamera scatta automaticamente 8 immagini con diverse esposizioni e le fonde per crearne una migliore, e Ultra HDR regola la luminosità di ogni pixel fino a 5 volte per assicurare che la scena venga mostrata in modo accurato e fedele alla realtà.

Specifiche tecniche di CMF Phone 1: display Super AMOLED LTPS da 6,67 pollici a risoluzione 2400 x 1080 con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7300 5G a 4 nm

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

fotocamera principale da 50 MP con EIS

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 33 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

CMF Phone 1 arriva sul mercato con Android 14 e Nothing OS 2.6, l’ultima versione del sistema operativo personalizzato da Nothing. La libreria Nothing Widget fornisce l’accesso rapido ad app e funzionalità più utilizzate, sia dalla schermata home sia da quella di blocco, ed è presente un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione; tra i nuovi widget possiamo citare Date, per i promemoria, e Community, un hub centrale per tutti i membri della community di Nothing, ma ci sono pure il Widget Batteria per monitorare gli accessori (come le stesse cuffie CMF Buds Pro 2 e lo smartwatch CMF Watch Pro 2) e il Widget Pedometro per il monitoraggio dei passi.

Previous Next Fullscreen

Attraverso un’integrazione realizzata per l’ecosistema CMF by Nothing, è possibile utilizzare le cuffie per chiedere, ascoltare e imparare da ChatGPT, anche con ricerche testuali, vocali o per immagine. In più, restando sull’intelligenza artificiale, il nuovo smartphone integra lo strumento AI Wallpaper Generator per creare uno sfondo unico e personalizzato. Il software si basa in generale sull’efficienza ed è privo di bloatware. Il produttore promette 2 anni di aggiornamenti principali di Android e 3 anni di patch di sicurezza.

Prezzo e uscita di CMF Phone 1 in Italia

CMF Phone 1 è disponibile all’acquisto in Italia in preordine nelle due configurazioni da 8-128 GB e 8-256 GB e nelle colorazioni Black, Light Green e Orange (in India anche Blue), con vendita libera dal 12 luglio 2024: il prezzo consigliato è di rispettivamente 239 euro e 269 euro. Gli accessori per lo smartphone sono al momento quattro: abbiamo la custodia (disponibile in nero, arancione, verde chiaro e blu), acquistabile al prezzo di 35 euro, ma anche il supporto, il cordino e la custodia per schede al prezzo di 25 euro cadauno.

Acquista su Amazon.it

Acquista sul sito ufficiale