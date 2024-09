Nelle ultime ore, YouTube ha iniziato a mandare una mail informativa contenente non buone notizie agli abbonati a YouTube Premium, servizio che consente (tra le altre cose) di guardare tutti i video senza pubblicità.

La famosissima piattaforma streaming ha infatti deciso di seguire il trend di molti altri servizi, aumentando il canone mensile di tutti e tre i piani a listino per “continuare a migliorare Premium e a sostenere i creator e gli artisti”. Scopriamo cosa cambia per potenziali e già abbonati, oltre ai nuovi prezzi.

YouTube Premium ora costa di più: ecco i nuovi prezzi

Come anticipato in apertura, aumente il canone mensile per tutti i piani in abbonamento a YouTube Premium, sia per i nuovi/futuri abbonati, che possono già trovare i nuovi prezzi sul portale della piattaforma, sia per i già abbonati, che stanno ricevendo una mail informativa che informa della modifica.

La motivazione dietro la decisione di aumentare i prezzi, presa “non alla leggera” dal team della piattaforma streaming è la seguente: “Questo aggiornamento ci consentirà di continuare a migliorare Premium e a sostenere i creator e gli artisti che guardi su YouTube”.

Di seguito riportiamo invece il listino aggiornato, dove spicca l’aumento monstre nel canone del piano Famiglia:

Piano Individuale passa da 11,99 €/mese a 13,99 €/mese (+2 €/mese)

passa da 11,99 €/mese a (+2 €/mese) Piano Studenti passa da 6,99 €/mese a 8,99 €/mese (+2 €/mese)

passa da 6,99 €/mese a (+2 €/mese) Piano Famiglia passa da 17,99 €/mese a 25,99 €/mese (+8 €/mese)

Cosa cambia per i già abbonati

Nella mail inviata ai già abbonati, il team di YouTube Premium mette in evidenza la data di entrata in vigore della modifica al canone mensile: in sostanza, i già abbonati hanno il rinnovo attuale e il successivo per potere eventualmente decidere di annullare l’abbonamento prima che aumenti il canone mensile.

Non buone notizie, quindi, in un periodo storico dove praticamente qualsiasi servizio di streaming (e non solo) sta aumentando il prezzo dei propri piani in abbonamento.