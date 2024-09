Made on YouTube è un evento annuale, organizzato dalla celebre piattaforma di streaming di casa Google, con l’obiettivo di celebrare i creatori di contenuti più innovativi e di successo della piattaforma. Durante questo evento, solitamente, vengono presentate le ultime tendenze, vengono premiati i migliori video e vengono offerti nuovi strumenti e risorse per aiutare i creatori a crescere, a sviluppare il proprio pubblico ed esprimere la propria creatività.

Anche l’edizione 2024 dell’evento, svoltasi nella giornata di ieri a New York, non fa eccezione: andiamo quindi a scoprire le novità più interessanti tra quelle che sono state annunciate; come di consueto in questo periodo storico, è l’intelligenza artificiale a farla da padrone (come in tutto il panorama di Big G).

Made on YouTube 2024: le principali novità

Come anticipato in apertura, va in archivio l’edizione 2024 di Made on YouTube, uno dei principali eventi che la piattaforma di streaming organizza per i propri creator. Non sono mancate le novità, permeate dalla vera tendenza del momento: l’IA. Prima di passare all’analisi delle novità annunciate, riportiamo le parole di René Ritchie, responsabile dei rapporti di YouTube con i creatori di contenuti:

In Made on YouTube a New York, abbiamo messo in risalto l’obiettivo di YouTube di dare a tutti l’opportunità di esprimere la propria creatività, costruire una community e guidare attività commerciali durature. Dai più grandi creatori e artisti alla prossima generazione che sta appena iniziando, i creatori su YouTube possono mettere le mani sugli ultimi strumenti di intelligenza artificiale, risorse e opportunità di guadagno.

La funzionalità Dream Screen guadagna Veo

Dream Screen, funzionalità aggiunta lo scorso anno, consente ai creatori di contenuti di creare sfondi video o immagini, generati dall’intelligenza artificiale (da prompt a contenuto multimediale), da sfruttare come ambientazioni per gli Shorts.

La funzionalità verrà ora arricchita con Veo, il più recente modello di generazione video di Goole DeepMind, che consentirà ai creator di realizzare sfondi e videoclip più realistici.

Su YouTube Studio migliora la scheda “Ispirazione”

La scheda “Ispirazione” di YouTube Studio è stata aggiornata per aiutare i creatori di contenuti a curare dei veri e propri script che poi potranno essere trasformati in progetti video completi.

Le “Community” sbarcano anche su YouTube

Anche la piattaforma streaming del colosso di Mountain View guadagna le Community, vero must del gruppo Meta nel corso del 2023. Nell’ideale Made by Google, le community rappresentano uno spazio che i creatori possono abilitare sulla pagina del proprio canale per coltivare relazioni più profonde con il loro pubblico.

… e su YouTube Studio c’è il Community Hub

E per interagire con il pubblico, i creator potranno sfruttare il Community Hub, spazio all’interno dell’app YouTube Studio dove riceveranno anche suggerimenti, basati sull’intelligenza artificiale, per interagire in modo efficace con il loro pubblico.

I video parlano automaticamente più lingue con “Auto dubbing”

YouTube va oltre i sottotitoli generati automaticamente inserendo la funzionalità di auto-doppiaggio: questa novità consentirà ai creatori di rendere i loro video più accessibili a più persone in più luoghi del mondo, indipendentemente dalla lingua che parlano.

Hype, un aiuto per i creators di piccole e medie dimensioni

Il team di YouTube ha pensato a un nuovo modo per aiutare la crescita dei creatori di contenuti di piccole e medie dimensioni, facendo modo che gli spettatori possano fare loro “pubblicità”, spingendoli nelle classifiche settimanali.

Questa novità, chiamata Hype, viene definita come una sorta di “estensione” del pulsante Mi piace: gli utenti potranno mettere mi piace al video e poi cliccare sul nuovo pulsante hype per metterlo in evidenzia a nuovo potenziale pubblico.

YouTube Shopping si estende su altri mercati

C’è una novità anche per quei creatori di contenuti che sfruttano le potenzialità del programma YouTube Shopping, finora disponibili esclusivamente negli Stati Uniti e in Corea del Sud: il programma verrà infatti esteso su altri mercati come Indonesia (dal 18/09), Thailandia e Vietnam (nelle prossime settimane).

Un nuovo modo per guadagnare durante le dirette in “verticale”

Piccola novità anche per quei creator che vogliono monetizzare su YouTube attraverso le dirette in verticale: la piattaforma di streaming sta infatti per introdurre Jewels, un nuovo prodotto che punta a spingere un coinvolgimento più divertente tra creators e spettatori nei live streaming verticali e fornirà ai creatori di contenuti stessi un nuovo modo per guadagnare sulle loro dirette (con dei regali da parte degli spettatori).

YouTube permetterà ai creators di “distinguersi” sul grande schermo

L’ultima novità di questa rassegna punta a fornire una migliore fruizioni dei contenuti YouTube sulle TV: i creatori di contenuti potranno presto organizzare i loro contenuti video in stagioni ed episodi, alla stregua di qualsivoglia serie TV, per facilitare la vita agli spettatori.

Oltre a tutto ciò di cui vi abbiamo parlato, parte di un comunicato diffuso sul proprio blog The Keyword da Google, segnaliamo che sul blog ufficiale della piattaforma è disponibile un’intera sezione dedicata a Made on YouTube.