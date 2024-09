La comunicazione tra i device Android e quelli iOS è storicamente un problema, tanto che tra i sistemi operativi di Google e di Apple c’è una sorta di rivalità. Eppure i due colossi tecnologici hanno negli anni reso la vita più semplice agli utenti tanto che recentemente è stato semplificato il trasferimento delle immagini da Google Foto a Foto di iCloud. In questo senso l’annoso problema del trasferimento dei file da un device Android a uno iOS (e viceversa) potrebbe presto andare incontro a un importante miglioramento. Il merito è di ColorOS 15, l’interfaccia grafica basata su Android 15 e disponibile sugli smartphone OPPO.

Le prime indiscrezioni sulla funzionalità di ColorOS 15

Da un presunto screenshot di OnePlus 13 che utilizza ColorOS 15 sembrerebbe che OPPO abbia sviluppato una soluzione che consenta di inviare e ricevere file in modalità wireless con un iPhone. Con questa funzionalità si potrebbero condividere foto, video, documenti e altri contenuti a condizione che sul device Apple sia installata un’applicazione.

Al momento tutto è poco chiaro non solo sulla veridicità di questo screenshot, ma anche se tale funzione sia destinata ad arrivare a tutti gli utenti con device OPPO e OnePlus. Bisogna infatti considerare che i dispositivi OnePlus per il mercato cinese utilizzano come sistema operativo ColorOS, mentre quelli distribuiti a livello globale prevedono OxygenOS che sebbene abbia una parte di codice in comune con ColorOS ha anche diverse differenze.

Tra le voci che circolano c’è anche quella che assicura che questa nuova funzionalità sia diversa da quella della Peer-to-Peer Transimission Alliance che nel 2020 hanno annunciato Xiaomi, OPPO e Vivo finalizzata a consentire il trasferimento di file wireless senza bisogno della connessione internet.

La speranza è che tale funzionalità sia reale ed efficace così da iniziare a immaginare un futuro nel quale condividere file tra dispositivi Android e iPhone non sia così articolato come oggi.