Da tempo Google Chrome sta lavorando a migliorare la navigazione tra i dispositivi. Abbiamo già segnalato la possibile condivisione dei gruppi di schede e ora arrivano conferme sue due importanti aggiornamenti previsti per il browser del colosso di Mountain View. La prima riguarda la sincronizzazione automatica dei gruppi di schede, mentre la seconda l’integrazione di Google Calendar nella pagina di Chrome.

La sincronizzazione dei gruppi di schede

Google ha confermato diverse funzionalità per il proprio browser che hanno come obiettivo quello di migliorare l’esperienza d’uso sia per gli utenti privati che per le aziende. Con queste funzionalità Google Chrome semplifica il processo di navigazione tramite strumenti che rendono più efficiente il passaggio da un dispositivo all’altro.

La novità probabilmente più interessante in questo senso riguarda i gruppi di schede. Fino a prima dell’ultimo aggiornamento gli utenti potevano salvare e sincronizzare (ma in maniera manuale) i gruppi di schede su un dispositivo; ora Google Chrome prevede di farlo su tutti i dispositivi, siano essi desktop o mobile (sia Android che iOS).

Con questo aggiornamento qualsiasi pagina aperta sul browser mentre si è in ufficio o a casa potrà essere poi ritrovata accedendo al browser da mobile (e viceversa). Le schede verranno infatti salvate pronte per essere visualizzate nuovamente in un secondo momento su un altro dispositivo.

Similmente c’è un’altra funzionalità che consente di riprendere la navigazione da dove la si è interrotta. Accedendo al browser, infatti, comparirà una sezione nella quale Chrome suggerisce di proseguire la navigazione di una pagina precedentemente consultata su un altro dispositivo.

L’integrazione con Google Calendar

Per i clienti aziendali sono invece previsti delle novità per migliorare la produttiva. Una di queste funzioni permetterà agli utenti di Chrome di avere la visione del proprio calendario giornaliero, quello di Google Calendar, quando aprono una nuova scheda. In questo modo i professionisti possono avere sotto controllo i loro impegni senza dover accedere all’app Calendar. La finestra con il calendario comparirà sotto la barra di ricerca e le icone dei preferiti.

L’integrazione non si limita a una “semplice” visualizzazione degli impegni ma ci saranno avvisi per le riunioni imminenti (compresi di conto alla rovescia), la posizione e gli allegati (documenti e diapositive) previsti. È presente anche il tasto “Partecipa alla riunione” per accedervi con un semplice clic. Questa funzione può essere abilitata e disattivata in qualsiasi momento premendo sull’icona della matita posta nell’angolo in basso a destra della pagina.

L’altra novità riguarda gli amministratori di Google Workspace che potranno impostare scorciatoie del sito simili. Digitando @ nella barra degli indirizzi si vedranno apparire le scorciatoie personalizzate.

Infine nelle prossime settimane Google Chrome offrirà maggiore trasparenza agli utenti aziendali. Essi, infatti, potranno capire più facilmente che si trovano all’interno di un browser gestito dall’azienda potendo così separare i loro profili privati da quelli di lavoro permettendo ai dipendenti di spostare segnalibri, estensioni e altri dati dal profilo personale a quello di lavoro o decidere di mantenerli separati.