Recentemente Google per il suo browser Chrome ha introdotto una serie di novità strettamente legate alla gestione delle schede. Quelle novità, disponibili sia per Android che iOS, consentono agli utenti di creare gruppi di schede correlate, sincronizzarle sui vari dispositivi e proseguire la navigazione di un sito consultato su un altro device. Ora arriva su Google Chrome Canary per Android – la versione dedicata agli sviluppatori – un’interessante funzione per condividere i gruppi di schede. Una funzione già presente su Google Chrome ma che poi nel 2021 era stata rimossa. Forse è il momento di vederla ripristinata con una serie di modifiche e miglioramenti.

Come funziona la condivisione dei gruppi di schede

Con questa funzionalità è possibile inviare gruppi di schede ad altri dispositivi. Il pulsante Invita è stato sostituito con quello Condividi che è stato spostato all’interno del gruppo di schede nella barra degli strumenti. Una volta premuto il tasto Condividi aprirà una schermata nella quale inserire l’indirizzo e-mail della persona a cui inviare il gruppo di schede. Il gruppo di schede condiviso sarà segnalato con apposita icona e sarà possibile accedere alle opzioni per gestire i gruppi condivisi e visualizzare le attività recenti.

Al momento la funzione non è ancora attiva ma mostra verso quale direzione sta andando Google Chrome andando a colmare un vuoto che molti utenti lamentano da tempo. Più utenti potranno lavorare sullo stesso gruppo di schede, apportare modifiche, aggiungere e rimuovere schede e ogni utente sincronizzato visualizzerà immediatamente le modifiche apportate.

La funzione, se dovesse venire rilasciata nella versione stabile del browser, risulterebbe particolarmente utile nei contesti lavorativi. I professionisti (ma anche i gruppi di amici e gli appassionati di un determinato argomento) invece che scambiarsi singoli URL via e-mail o WhatsApp potranno contare su un sistema semplice ma estremamente comodo.

Una funzionalità molto attesa dagli utenti sulla quale si continua a lavorare nella speranza di vederla presto nella versione finale di Google Chrome a beneficio di tutti coloro che regolarmente salvano e condividono schede sul proprio browser.