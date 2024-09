Se è forse prematuro pensare ai cambiamenti sostanziali che Android 16 potrebbe introdurre nel pannello delle notifiche e delle impostazioni è interessante valutare quanto Google sta pensando di fare a partire da Android 15. Nel codice sorgente di Android 15, infatti, disponibile su Android Open Source Project (AOSP), ci sono alcuni flag che vanno a sostituire le icone di notifica nella barra di stato, nella barra delle notifiche e nella modalità always-on display. L’effetto è molto interessante.

Gli esperimenti di Google per migliorare la visualizzazione delle notifiche in Android

Come si può vedere dalle immagini che confrontano l’attuale visualizzazione con quella che Google potrebbe introdurre in futuro, le nuove notifiche prevedono l’utilizzo dell’icona principale (normale a colori) o monocromatica. La differenza è che la visualizzazione attuale risulta migliore in quanto l’icona si fonde meglio con il contesto in cui è inserita ma è altrettanto vero che la soluzione alternativa con le icone colorate è particolarmente suggestiva e permetterebbe una migliore riconoscibilità dell’app. Allo stesso tempo ci sono problemi di contrasto quando si utilizza un’applicazione che ha un’icona monocromatica ma è normale considerato che questa novità è pensata per prevedere icone colorate.

Le novità non si limitano, come anticipato, alla barra delle notifiche, ma anche al display in modalità always-on. In questo caso le differenze sono meno evidenti in quanto sull’AOD lo schermo è di suo monocromatico. Ma le app che utilizzano un’icona monocromatica risultano sostanzialmente invisibili.

Nei riquadri delle notifiche, invece, come impostazione predefinita viene utilizzata l’icona monocromatica per poi applicarle una sorta di colorazione in base al sistema di colori dinamici di Material You.

Questi test sul modo in cui Android mostra le notifiche restituiscono esiti contrastanti con vantaggi e svantaggi sia nella modalità attuale che in quella sperimentata da Google. In realtà non è l’unico test che Big G sta facendo sulla visualizzazione delle notifiche. Sta infatti lavorando anche a un layout più compatto per rendere meno fastidiose le notifiche heads-up e a un interruttore per gestire il disordine delle notifiche. Questo è un terreno per molti aspetti scivoloso in quanto bisogna trovare l’equilibrio tra la visibilità delle notifiche e una loro sobrietà per evitare che risultino fastidiose e invasive.