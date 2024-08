Nell’eterna lotta tra i diversi sistemi operativi mobili, Android sembra avere un buon vantaggio quando si parla di notifiche.

Tuttavia, questo non significa che l’approccio di Android al tema sia perfetto. Anzi, è ben noto che le notifiche in alto distraggono troppo quando si guarda un video o si gioca. Fortunatamente, Google ha in serbo per i suoi utenti una soluzione per questo particolare problema, che potrebbe essere introdotta in una delle prossime versioni di Android 15.

La modalità di notifica heads-up è stata introdotta quasi dieci anni fa con il rilascio di Android 5.0 Lollipop. Per intenderci, è quel tipo di notifica che appare in una finestra fluttuante nella parte superiore dello schermo e che è possibile vedere e riscontrare immediatamente, indipendentemente dall’applicazione in uso. Destinata a essere utilizzata solo per le notifiche importanti, possono però essere una evidente fonte di distrazione, motivo per cui molte persone si lamentano da tempo di questa funzione, cercando di trovare il modo di disabilitarla.

Android consente già di disattivare manualmente le notifiche heads-up, ma è evidentemente una seccatura farlo ogni volta. È inoltre possibile utilizzare ADB per disabilitare completamente le notifiche heads-up su molte versioni di Android, sebbene possa non essere conveniente farlo se a dare fastidio sono solamente quelle che appaiono sulle app a schermo intero.

Dunque, per venire incontro alle crescenti richieste degli utenti, Google sta lavorando a un nuovo layout per le notifiche heads-up che le rende meno fastidiose.

A darne notizia è il sito androidauthority.com, che ha notato nell’app SystemUI dei riferimenti a un nuovo layout “compatto” per le notifiche in alto. Attivando la funzione, le notifiche in alto che utilizzano il nuovo layout compatto occupano molto meno spazio di prima. La maggior parte del testo della notifica è “troncata” e le immagini incorporate sono nascoste per impostazione predefinita finché non si tocca la freccia a discesa per espanderle.

Ad ogni modo, il nuovo layout compatto per le notifiche in alto non è ancora attivo in Android 15 Beta 4 e dato che la Beta 4 è la versione beta finale, è improbabile che questa modifica venga introdotta nella versione iniziale di Android 15. È invece possibile che venga introdotta in una delle prossime release trimestrali della piattaforma (QPR) di Android o che venga riservata per l’aggiornamento ad Android 16 del prossimo anno.