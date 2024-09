Con il debutto di Google Pixel Watch 3, la casa di Mountain View ha praticato una rilevante modifica alla funzione Livello di Recupero Giornaliero dell’app Fitbit: quest’ultima è infatti stata integrata per tutti i possessori anche senza l’abbonamento Fitbit Premium. A quanto pare Google sta iniziando a distribuire la stessa funzione su altri smartwatch al di fuori di Pixel Watch 3 e su alcune smartband del brand.

Livello di Recupero Giornaliero diventa gratis: non serve più Fitbit Premium

Il Livello di Recupero Giornaliero di Fitbit combina i dati utili sul corpo per mostrare un punteggio che indica se siamo pronti all’allenamento o se dovremmo concentrarci sul recupero. Inizialmente proposto agli utenti con abbonamento Fitbit Premium, offre un punteggio da 1 a 100 basato sull’attività, sul sonno e sulla variabilità del battito cardiaco: generalmente un livello di recupero superiore a 30 indica che siamo pronti per l’allenamento.

Lanciata nel 2021, questa funzione è fino ad ora stata sempre compresa nell’abbonamento Premium, ma su Google Pixel Watch 3 risulta invece accessibile gratuitamente (indipendentemente dai 6 mesi di abbonamento regalati all’acquisto). A quanto pare il cambiamento non fa parte delle esclusive del nuovo smartwatch, disponibile all’acquisto in Italia proprio da due giorni fa: come segnalato da 9to5Google e confermato dalla pagina di supporto (per ora solo quella in lingua inglese), la casa di Mountain View sta iniziando a rendere accessibile il Livello di Recupero Giornaliero dell’app Fitbit per tutti gli utenti, sia su Android sia su iOS, anche non paganti.

Gli utenti Premium che già utilizzavano la funzione potranno notare alcuni cambiamenti, con l’app che sta modificando il modo nel quale viene calcolato il punteggio per adattarlo meglio ai segnali di recupero del corpo. Ora è basato sulla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), sul sonno recente e sulla frequenza cardiaca a riposo, con quest’ultima che va a sostituire il precedente fattore “attività”. In questo modo il punteggio non è basato su ciò che è stato fatto nella giornata precedente, ma su come il corpo sta rispondendo ad essa. Viene considerato come “Eccellente” un punteggio di almeno 65, mentre si scende a “Buono” tra i 30 e i 64; sotto i 30 punti è consigliabile invece dedicarsi al recupero.

La funzione Livello di Recupero Giornaliero di Fitbit è accessibile sui seguenti modelli:

La disponibilità senza abbonamento Fitbit Premium si sta espandendo in queste ore, quindi non preoccupatevi se allo stato attuale non avete ancora l’accesso. Non è da escludere che Google possa procedere gradualmente in base al Paese.