Google Pixel Watch 3 è disponibile all’acquisto da oggi, 10 settembre 2024. Il nuovo smartwatch della casa di Mountain View è stato presentato e proposto in preordine lo scorso 13 agosto, insieme ad altre importanti prodotti, e da oggi è acquistabile liberamente su Google Store e presso altri rivenditori.

Google Pixel 3 è disponibile da oggi all’acquisto (con credito bonus)

Google Pixel Watch 3 è stato svelato meno di un mese fa in compagnia di diverse altre novità, ossia Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold e Pixel Buds Pro 2. I preordini sono stati aperti subito dopo l’evento di lancio, ma da oggi è possibile acquistare liberamente il nuovo smartwatch, persino approfittando di una promozione valida sul Google Store.

Pixel Watch 3 è un’evoluzione del modello lanciato lo scorso anno: viene proposto in due versioni, una da 41 mm e una da 45 mm, e mette a disposizione un display AMOLED LTPO da 1,2 o 1,4 pollici con luminosità fino a 2000 nit. Il cuore è lo stesso della precedente generazione, ossia l’affidabile Qualcomm Snapdragon Wear 5100 con co-processore Cortex M33, affiancato da 2 GB di SDRAM e da 32 GB di memoria interna eMMC.

Lo smartwatch arriva con Wear OS 5 e diverse funzionalità avanzate pensate per l’attività fisica e l’uso di tutti i giorni, che sfruttano in diversi casi l’intelligenza artificiale. Quest’anno, il dispositivo offre un’integrazione Google ancora più avanzata, ad esempio con la possibilità di accedere alle notifiche di Nest Cam e Nest Doorbell, di utilizzarlo come telecomando per Google TV, di controllare la fotocamera dello smartphone Pixel e tanto altro.

Google Pixel Watch 3 viene proposto al prezzo di partenza di 399 euro, ma sul Google Store è possibile tuttora approfittare di una promozione di lancio: fino al 29 settembre 2024, acquistando qualsiasi versione del nuovo smartwatch si riceve un credito di 50 euro da utilizzare successivamente sul Google Store stesso, magari per un accessorio o un nuovo cinturino. La ricezione di quest’ultimo viene confermata attraverso un’apposita email, e il credito promozionale scade dopo un anno dall’emissione. In più, gli acquirenti ricevono in regalo 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium, come già segnalato in precedenza.

I prezzi di listino di Google Pixel Watch 3 sono i seguenti: