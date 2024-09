Che fine ha fatto l’atteso programma beta della One UI 7.0? Le indiscrezioni puntavano addirittura sul lancio per la fine del mese di luglio, ma a quanto pare Samsung ha bisogno di più tempo per perfezionare quella che potrebbe essere la release con più cambiamenti da anni a questa parte. In queste ore spunta qualche indicazione aggiuntiva direttamente dalla community ufficiale del produttore.

One UI 7.0 beta in ritardo: si esprime un membro del team di Samsung

Un paio di giorni fa Samsung ha avviato la distribuzione in Europa (e quindi in Italia) della One UI 6.1.1 per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra (o meglio, delle sue novità, visto che la dicitura resta “One UI 6.1” al di fuori di pieghevoli e tablet). Nelle prossime settimane il rollout dovrebbe toccare altri modelli, tra smartphone e tablet più o meno recenti: seppur i miglioramenti della One UI 6.1.1 risultino ben graditi, gli utenti stanno aspettando con maggiore trepidazione la One UI 7.0, che porterà Android 15 a bordo dei dispositivi Samsung.

Come ormai dovreste sapere, Google ha rilasciato la versione AOSP di Android 15, ma non ha ancora avviato la distribuzione sui Pixel: persino gli ultimi arrivati, Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold, hanno dovuto accontentarsi di arrivare sul mercato con Android 14. Big G dovrebbe avviare il rilascio solo durante il mese di ottobre, contrariamente a quanto preventivato inizialmente, e anche questo potrebbe aver contribuito a ritardare l’arrivo della One UI 7.0.

Prima di approdare in versione stabile sulla serie Samsung Galaxy S24, che dovrebbe fare da apripista, la nuova versione della One UI dovrà passare attraverso qualche settimana di programma beta, in modo che il team di sviluppo possa risolvere eventuali problemi di instabilità e bug. Indicazioni ufficiali da parte di Samsung non ne abbiamo mai avute, ma i rumor avevano inizialmente puntato sulla fine del mese di luglio per l’avvio della beta.

Ritardi su ritardi – se così possiamo definirli visto che il produttore non si è mai espresso ufficialmente – siamo arrivati a metà settembre senza una prima versione beta. In queste ore, su segnalazione di Tarun Vats, abbiamo scovato un’indicazione da parte di uno dei moderatori della community ufficiale Samsung che fa parte del team dedicato al programma beta. Purtroppo non sembrano esserci buone notizie:

“Although many of us are anticipating the new features on One UI 7.0, many discussions are still ongoing due to new features, thus causing delay. We certainly want to stabilize the software first before we introduce the new features to our users.”

Dalle parole del moderatore si evince che il team di sviluppo sia ancora al lavoro su alcune questioni riguardanti le nuove funzionalità, e che la cosa stia causando ritardi. Evidentemente il team vuole rilasciare un software già relativamente “stabile”, in modo da non causare troppi problemi a coloro che aderiranno al programma di test. Non vengono purtroppo forniti dettagli sulle possibili tempistiche, anche se non si dovrebbe andare oltre il mese di settembre.

Come abbiamo visto con le anticipazioni delle scorse settimane, la One UI 7.0 porterà tanti cambiamenti e miglioramenti rispetto alla 6.0, 6.1 e 6.1.1: al di là di nuove funzioni, delle quali sappiamo poco per ora, ci saranno diverse modifiche a livello estetico e a quanto pare grossi passi avanti per quanto riguarda fluidità, reattività e animazioni. Un’attesa un po’ più lunga potrebbe essere giustificata, dunque.

Vi ricordiamo che il programma beta della One UI 7.0 non sarà disponibile in Italia, a meno di cambiamenti sorprendenti: notoriamente i test di Samsung sono infatti riservati ad alcuni Paesi specifici, tra cui Corea del Sud, Stati Uniti, Germania e Regno Unito. Continuate a seguirci perché torneremo di sicuro a parlarne.