Dopo il lancio di One UI 6.0 basata su Android 14, Samsung aveva introdotto tantissime novità, ma con un fastidioso problema: il tema Material You non funzionava come previsto all’interno delle app di Google. In pratica, se si sceglieva un colore dalla palette oppure se il sistema ne selezionava uno automaticamente per abbinarsi allo sfondo, questo non veniva applicato alle app di Google. Finalmente, con la versione di One UI 6.1.1, questo problema verrà risolto.

La scorsa settimana, infatti, Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento One UI 6.1.1 per la serie Galaxy S24. Un utente di Reddit, ha confermato che dopo aver installato l’aggiornamento, il tema Material You adesso funziona correttamente anche all’interno delle app di Google. Quindi, se viene selezionato un colore, ora verrà applicato anche alle app di Google. Questo succede anche se si imposta uno sfondo ed il sistema sceglie automaticamente un colore di accento per abbinarlo.

Anche se non era un problema che comprometteva specifiche funzioni delle app, era sicuramente fastidioso, soprattutto per chi tiene molto all’aspetto estetico. Ci sorprende che Samsung abbia impiegato quasi un anno per sistemare questo problema. Oltre a questa correzione, One UI 6.1.1 porta con sé molte altre novità per la serie Galaxy S24.

Intanto, Samsung è già al lavoro su One UI 7.0, portando miglioramenti significativi in reattività e animazioni. Recenti anticipazioni rivelano novità interessanti e cambiamenti estetici, con un focus particolare su icone e funzionalità.