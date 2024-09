Tra i vari servizi offerti dal colosso di Mountain View ce ne sono alcuni in abbonamento, tra questi uno dei più noti è sicuramente Google One, servizio dedicato al cloud storage che offre ai propri clienti tutta una serie di ulteriori funzionalità oltre allo spazio di archiviazione.

Nel corso del tempo il servizio in questione ha subito diverse modifiche, abbiamo visto per esempio come Google One sia diventato più conveniente (aumentano i servizi, ma non il prezzo), ma abbiamo visto anche come la piattaforma stia perdendo alcune funzionalità e caratteristiche, come per esempio le spedizioni gratuite per le stampe di Google Foto, oppure il servizio VPN che chiuderà a partire dal 20 giugno 2024, ma abbiamo anche visto come il servizio abbia reso meno semplice contattare l’assistenza dell’azienda, come il report dark web non sia più un’esclusiva degli abbonati, o ancora come la società stia per semplificare l’accesso alle promozioni gratuite.

Oggi, grazie a quanto condiviso su X (ex Twitter) da assembledebug, scopriamo insieme una novità per Google One attualmente disponibile solo in alcuni mercati.

Google One Lite è il nuovo piano in abbonamento dell’azienda lanciato in India

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, sul finire del mese di luglio, fossero stati individuati alcuni indizi su un possibile piano in abbonamento Google One Lite, a quanto pare nelle ultime ore il piano in questione è diventato ufficialmente disponibile per alcuni utenti del mercato indiano.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, il nuovo piano Google One Lite si pone tra il piano gratuito che offre 15 GB di spazio di archiviazione e quello Base da 100 GB, esso offre uno spazio di archiviazione sul cloud del colosso pari a 30 GB, con un costo mensile di 59 rupie indiane (equivalenti a circa 0,64 euro al cambio attuale).

Nulla più, questo è quanto offre l’azienda con il nuovo piano Google One Lite, semplicemente il doppio dello spazio di archiviazione disponibile in forma gratuita, utile forse per quegli utenti a cui i 15 GB vanno un po’ stretti, ma che comunque non vogliono sostenere un esborso maggiore per il piano base da 100 GB.

Come detto, al momento la novità è disponibile esclusivamente per il mercato indiano e non ci sono informazioni di sorta circa l’eventuale possibilità di vederla arrivare in altri mercati.