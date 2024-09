Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei vari servizi offerti dal colosso di Mountain View e gli ultimi esempi in tal senso sono quelli che ci arrivano da YouTube e YouTube Music.

Iniziando da YouTube Music, l’applicazione Android si è arricchita della schermata iniziale animata, ossia una funzionalità che il colosso di Mountain View ha iniziato ad implementare nelle sue app tre anni fa.

Ebbene, adesso anche questa applicazione si avvia con una schermata animata durante il caricamento iniziale, andando a sostituire la schermata statica con il suo logo utilizzata sino a questo momento.

Questa novità è già stata implementata a livello globale ed è disponibile con la versione 7.17 dell’applicazione per Android. Potete scaricarla direttamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

L’app di YouTube migliora il controllo da remoto

Passando a YouTube, nelle scorse ore il popolare leaker Mishaal Rahman ha confermato su X che è in fase di rilascio la versione aggiornata dell’interfaccia del menu Cast.

In particolare, il nuovo menu consente agli utenti di cambiare i dispositivi verso i quali si desidera trasmettere (come un televisore o una chiavetta per lo streaming) senza dovere prima interrompere la trasmissione al device corrente.

Non manca, tuttavia, qualche aspetto da perfezionare, così come viene messo in risalto anche dal leaker, a dire del quale sarebbe stato meglio se il tasto per effettuare la disconnessione fosse più in evidenza e non nascosto all’interno del menu di overflow.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app YouTube per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: