Google Pixel Watch 3 è il nuovo smartwatch del colosso di Mountain View, per il quale il team dell’azienda statunitense ha deciso di avviare un’interessante iniziativa a supporto del suo arrivo sul mercato.

Ci riferiamo ad un codice sconto del valore di 100 euro che Google sta inviando ad alcuni utenti europei, grazie al quale l’idea di acquistare i nuovi smartwatch del colosso statunitense diventa ancora più “stuzzicante”.

Una promozione interessante per acquistare Google Pixel Watch 3

Presentato ufficialmente il 13 agosto, il nuovo smartwatch di Google può contare sulle seguenti principali caratteristiche (la scheda tecnica completa la trovate qui):

Actua Display AMOLED LTPO da 1,2 o 1,4 pollici, con densità di 320 ppi, luminosità fino a 2.000 nit e refresh rate da 1 a 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon Wear 5100

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC, GPS, LTE (sull’apposita versione)

batteria da 307 mAh (41 mm) o 420 mAh (45 mm)

Ricordiamo che al momento sul Google Store è già in corso una promozione in virtù della quale chi acquista Google Pixel Watch 3 riceve un credito di 50 euro da usare sullo store mentre con lo sconto di 100 euro i prezzi diventano decisamente più accattivanti, in quanto il modello da 41 mm arriva a 299 euro (solo WiFi) o 399 euro (LTE) mentre quello da 45 mm arriva a 349 euro (solo WiFi) o 449 euro (LTE).

Al momento le segnalazioni relative a questa promozione di Google con sconto di 100 euro arrivano dalla Germania ma è probabile che nei prossimi giorni l’iniziativa venga estesa anche ad altri Paesi europei.

Se desiderate acquistare uno dei nuovi smartwatch del colosso di Mountain View non dovete fare altro che andare sullo store ufficiale seguendo questo link.