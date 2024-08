Manca ormai sempre meno al lancio italiano di Google Pixel Watch 3, il nuovo smartwatch della compagnia presentato recentemente in occasione dell’evento Made by Google. Nel frattempo, su Google Store sono disponibili interessanti accessori realizzati da terze parti per il nuovo smartwatch di Google: scopriamoli insieme nel dettaglio con i relativi prezzi di listino.

Google Pixel Watch 3: tutti i nuovi accessori su Google Store

Partiamo prima di tutto dallo stand Spigen S355, disponibile rispettivamente per i modelli da 41 e 45 millimetri, risultando un ottimo supporto di ricarica per lo smartwatch, al prezzo di 23,35 euro. Lo stand presenta inoltre una base Nanotac, che restituisce un supporto ancor più solido e antiscivolo. Specifichiamo che lo stand compatibile anche con il precedente Google Pixel Watch 2 e Fitbit Ace LTE.

Acquista stand Spigen S355 su Google Store a 23,35 euro

Sempre dalla stessa compagnia produttrice abbiamo poi la cover Spigen Rugged Armor, disponibile anch’essa per i due formati da 41 e 45 millimetri, al costo di 28,02 euro. La cover, che strizza fortemente l’occhio al design degli orologi G-Shcok, consente nello specifico di avere una protezione totale contro qualsiasi urto, evitando la formazione di spiacevoli graffi in corrispondenza della superficie del display. La protezione è garantita soprattutto dai bordi rialzati e dalla finitura opaca, che consente di mantenere Google Pixel Watch 3 in condizioni sempre ottimali.

Acquista cover Spine Rugged Armor su Google Store a 28,02 euro

Terminiamo infine con i cinturini certificati realizzati da Bellroy, che saranno disponibili rispettivamente nelle colorazioni Nero e Terracotta a partire dai primi di settembre. Nel frattempo, è disponibile la custodia realizzata da Bellroy per gli auricolari Google Pixel Buds Pro 2, anche in questo caso nelle colorazioni Nero e Terracotta, al costo di 45 euro.

Acquista custodia Bellroy per Google Pixel Buds Pro 2 su Google Store a 45 euro

Sempre su Google Store è poi presente ZAGG InvisibleShield Glass Elite 360, la pellicola protettiva per il display di Google Pixel Watch 3, nonostante al momento non sia ancora disponibile per la vendita, che inizierà presumibilmente nel corso delle prossime settimane.

Non ci resta a questo punto che attendere l’introduzione di ulteriori accessori per Google Pixel Watch 3, che siamo certi non tarderanno ad arrivare durante i prossimi giorni o settimane, in concomitanza con il lancio dello smartwatch.