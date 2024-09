Mentre le vicende giudiziarie intorno al fondatore e CEO di Telegram Pavel Durov continuano a scatenare polemiche la nota app di messaggistica istantanea ha annunciato diverse modifiche tra cui la moderazione delle chat private. Se questi sono aggiornamenti più strettamente collegati alle accuse mosse contro Durov nelle ultime ore il team di Telegram ha presentato le ultime novità sull’uso delle Stelle e la possibilità di aprire qualsiasi articolo nel browser dell’app convertendolo in Apertura rapida.

Le Stelle di Telegram come premi nei giveaway

La prima grande novità, che segue l’aggiornamento di inizio agosto nel quale è stata introdotta la possibilità di regalare le Stelle, consente ai proprietari di canali Telegram di organizzare un giveaway (un concorso con un’estrazione) e prevedere come premio le Stelle. Queste si aggiungono agli abbonamenti Premium e ai premi reali con i quali i proprietari dei canali possono fidelizzare la propria community. Le Stelle di Telegram possono essere utilizzate per acquistare gli abbonamenti esclusivi nei canali, le mini app o i giochi nello store o accedere alle foto e ai video a pagamento.

L’organizzazione dei giveaway è personalizzabile e sono trasparenti e prepagati permettendo ai proprietari dei canali di utilizzarli a loro vantaggio.

Risoluzione bug e Apertura rapida nel browser

L’altra grande novità introdotta con l’ultimo aggiornamento di Telegram riguarda l’Apertura rapida degli articoli nel browser. La funzione, che migliora in automatico gli articoli così da ottimizzarli e formattarli per il dispositivo sul quale vengono letti, è stata introdotta nel 2016 ma era limitata ai siti che la supportavano. Ora il browser in-app di Telegram permette di convertire in Apertura rapida qualsiasi articolo offrendo un layout più leggero e più leggibile. Per usufruire della funzione è sufficiente premere sull’icona del menu del browser e selezionare l’opzione Mostra apertura rapida.

Con l’ultimo update, come di routine, sono stati corretti anche diversi bug e si è intervenuto per aumentare le prestazioni delle app di Telegram, sia quelle mobili che quelle desktop. A essere coinvolte nelle correzioni dei bug sono state anche le mini app che ora risultano più reattive e fluide.

A proposito di mini app; ora gli sviluppatori possono contare su due pulsanti (e non più uno solo) da affiancare o posizionare verticalmente utilizzando anche un nuovo effetto per attirare l’attenzione degli utenti e guidarli nelle varie operazioni.