Dopo le novità dell’update di giugno il nuovo aggiornamento di luglio di Telegram introduce una serie di novità molto interessanti per i tanti che utilizzano una delle più popolari app di messaggistica istantanea. Tra le novità troviamo la presenza di un Mini App Store, un nuovo browser in-app, nuove mini app e la possibilità di regalare le Stelle (il sistema di pagamento interno di Telegram) ai propri amici.

Il nuovo browser in-app di Telegram

Nel nuovo browser in-app le schede possono essere compresse e riaperte direttamente dalla barra inferiore permettendo di spostarsi liberamente tra i messaggi, i siti che si stanno consultando e tutto il mondo Telegram (come le mini app) in maniera semplice e intuitiva. In tutte le app native (sia mobile che desktop) il browser di Telegram supporta i siti web decentralizzati ospitati su TON rendendo disponibile Web3 per tutti gli utenti dell’app.

Con questo aggiornamento quando si riceve una notifica e si sta giocando, visualizzando una pagina web o leggendo un articolo si possono controllare i messaggi ricevuti senza perdere i progressi raggiunti fino a quel momento. È possibile anche aggiungere dei segnalibri nelle pagine così da ritrovare in qualsiasi momento il punto dove si era rimasti.

A proposito di browser è stato aggiornato anche quello su Telegram per macOS. Ora le schede supportano giochi, mini app, pagine con visualizzazione istantanea e Web3 per un’esperienza d’uso particolarmente ricca.

Il Mini App Store

Le mini app sono una realtà particolarmente vivace su Telegram utilizzata ogni mese da più di 500 milioni di persone. È stata quindi aggiunta un’apposita scheda App all’interno della ricerca così da trovare l’elenco delle mini app che si utilizza regolarmente e quello delle mini app più popolari. In questo modo si ha un accesso rapido e semplificato a tutto il mondo dei giochi e dei servizi Telegram.

Inoltre gli sviluppatori possono per le anteprime delle loro mini app caricare degli screenshot e dei video demo così da presentarle agli utenti e invogliarli a utilizzarle.

Le storie: tanta più condivisione

Una parte significativa dell’aggiornamento di Telegram riguarda la condivisione nelle storie. Ora le mini app possono creare, come video generati dall’intelligenza artificiale, contenuti per storie personalizzate. Nelle storie è ora possibile condividere il meteo aggiungendo un widget animato che indica la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit a seconda delle impostazioni del device di chi sta visualizzando quel contenuto. Tramite gli Adesivi è possibile aggiungere musica, collegamenti e posizioni alle proprie storie così, quando si pubblica una video storia sul proprio profilo, scegliere la foto di copertina da utilizzare.

Regalare le Stelle

Con Telegram Stars gli utenti possono accedere ai contenuti a pagamento nei canali e acquistare beni digitali nelle mini app, con il nuovo aggiornamento si possono acquistare stelle da regalare alle persone presenti tra i propri contatti. Nell’elenco dei contatti a cui destinare le Stelle ai primi posti compariranno le persone che quel giorno festeggiano il compleanno e riceveranno il dono nella chat con una confezione regalo animata.

L’uso del flash nella fotocamera anteriore

Quando si registra un videomessaggio c’è ora la possibilità di utilizzare il flash della fotocamera anteriore così da migliorare l’illuminazione anche in quegli ambienti più bui.