Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha annunciato una serie di funzionalità che sono destinate a cambiare profondamente la sua piattaforma. Dopo aver celebrato il raggiungimento del traguardo dei 10 milioni di abbonati a Premium, il proprio servizio a pagamento, Durov ha infatti annunciato le seguenti novità:

rimozione della funzionalità People Nearby (Persone Vicine), sostenendo che era utilizzata pochissimo (meno dello 0,1% degli utenti) e che presentava diversi problemi con bot e truffatori;

(Persone Vicine), sostenendo che era utilizzata pochissimo (meno dello 0,1% degli utenti) e che presentava diversi problemi con bot e truffatori; introduzione di Businesses Nearby (Attività Vicine), per sostenere le attività commerciali legittime e verificate;

(Attività Vicine), per sostenere le attività commerciali legittime e verificate; disattivazione del caricamento dei nuovi contenuti multimediali su Telegraph , la piattaforma di blogging che Durov riconosce essere stata impropriamente utilizzata da individui rimasti anonimi;

, la piattaforma di blogging che Durov riconosce essere stata impropriamente utilizzata da individui rimasti anonimi; modifiche alla moderazione che – si legge nel post di Durov – passa dall’essere un ambito di critica e uno di lode.

Insomma, novità che il fondatore di Telegram cerca di adottare per respingere le accuse spesso mosse nei confronti della sua piattaforma, rea – secondo i critici – di aver permesso il propagarsi di attività illecite nel nome della privacy. Anche per questo motivo Pavel Durov risulta essere attualmente in Francia, con l’obbligo di non lasciare il Paese.

Il fondatore di Telegram ha poi chiuso il suo messaggio ricordando che il 99,999% degli utenti non ha nulla a che fare con la criminalità e che solo lo 0,001% è coinvolto in attività illecite, offrendo una cattiva immagine all’intera piattaforma e mettendo a rischio gli interessi dei quasi un miliardo di utenti presenti su Telegram.