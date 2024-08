State cercando un nuovo smartphone Android dalle buone specifiche tecniche e con tanta tanta memoria, ma non volete spendere una cifra da flagship? Allora potreste considerare l’offerta disponibile in queste ore su Amazon, che consente di portarvi a casa OnePlus Nord 4 nella variante più capiente con uno sconto di ben 100 euro rispetto al listino consigliato.

OnePlus Nord 4 in offerta su Amazon a pochi giorni dal lancio

OnePlus Nord 4 è l’ultimo modello di punta della fascia media del produttore: è stato presentato il mese scorso, ma le vendite in Europa sono aperte solo dalla seconda settimana di agosto. Il più recente esponente della popolare gamma Nord mette a disposizione un ampio schermo AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, ed è “mosso” dal SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, uno dei chip di riferimento della fascia media: quest’ultimo è affiancato da 16 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna (nella versione in offerta).

A livello fotografico la casa cinese ha integrato tre sensori: a bordo c’è una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, ma anche una fotocamera anteriore da 16 MP integrata tramite foro nel display. Uno dei punti di forza di OnePlus Nord 4 è la batteria, un’unità da ben 5500 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 100 W (0-100% in 28 minuti). Lo smartphone è uscito con Android 14 e OxygenOS 14.1 e può contare sulla promessa di quattro anni di aggiornamenti Android e sei anni di patch di sicurezza.

OnePlus Nord 4 è stato lanciato da poche settimane al prezzo consigliato di 499,99 euro (12-256 GB) e di 599,99 euro (16-512 GB), ma quest’ultima versione è già in super offerta su Amazon in queste ore: potete portarvela a casa nella colorazione Obsidian Midnight con uno sconto di quasi 100 euro, a 503 euro con spedizione inclusa (venduta e spedita da Amazon) e consegna in un giorno (con abbonamento Amazon Prime e indirizzo compatibile). Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui in basso, mentre in fondo (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

Se preferite rimanere sulla variante da 12-256 GB, potete comunque approfittare di un ribasso, ma decisamente meno corposo (si parte da 484,02 euro).