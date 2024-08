Realme annuncia l’arrivo di un nuovo smartphone Android in Italia: si tratta di Realme C61, un prodotto economico ma che al contempo vuole dire la sua combinando resistenza, prestazioni e un design elegante. Scopriamo insieme il nuovo arrivato, che risulta disponibile anche in offerta lancio a distanza di qualche settimana dal debutto indiano.

Realme C61 arriva in Italia con ampio schermo

Realme C61 è uno smartphone che presenta caratteristiche tipiche di prodotti di fascia più alta: il produttore vuole distinguersi per la durabilità grazie a un’architettura in metallo ultra-robusta e resistente alle cadute, con un design che punta a garantire la massima tranquillità e libertà di utilizzo senza timore dei danni derivati da incidenti “quotidiani”. In più, è presente la certificazione IP54, che offre resistenza a una quantità limitata di polvere e nei confronti degli schizzi d’acqua.

Lo schermo è un generoso LCD da 6,74 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz: può contare sulla funzione Rainwater Smart Touch che mantiene il dispositivo reattivo anche quando è bagnato, garantendo un funzionamento pure in condizioni complicate, e sulle Air Gestures, che permettono di interagire senza effettivi tocchi. Il cuore è costituito dal SoC Unisoc T612 con CPU octa-core (fino a 1,8 GHz), ed è affiancato da 6 GB di RAM (fino a 12 GB attraverso la funzione di RAM “dinamica”) e da 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD).

A livello fotografico ed estetico possiamo notare qualche differenza rispetto alla versione proposta in India. La versione italiana dispone sempre di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ma sul retro gli obiettivi sembrano tre, con il terzo che in realtà integra semplicemente il flash LED.

Realme C61 è stato progettato per evitare ansie da batteria: il produttore ha integrato un’unita da 5000 mAh che può garantire un’autonomia fino a due giorni grazie a un efficiente sistema di gestione e a uno standby dai consumi ridotti (fino a 8 ore con l’1% di carica); tutto questo in uno spessore di 7,74 mm, uno dei più bassi della categoria. In più, il brand offre una garanzia di 4 anni sulla durata della batteria stessa, garantendo una maggiore longevità dello smartphone e prestazioni ottimali durante gli anni.

Specifiche tecniche di Realme C61: display LCD da 6,74 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz

SoC Unisoc T612

6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5000 mAh

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Prezzo e uscita di Realme C61

Secondo il produttore, Realme C61 sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal 1° settembre 2024 nella sola versione da 6-256 GB: il prezzo consigliato è di 179,99 euro, ma per i primi giorni sarà possibile portarselo a casa in offerta lancio a 149,99 euro. In realtà in queste ore è già possibile acquistarlo presso alcuni dei principali rivenditori.