Interessante novità in arrivo per Files di Google, una delle più popolari applicazioni dedicate alla gestione di file su Android: per l’app si avvicina sempre di più il momento di accogliere riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale. Vediamo i dettagli spuntati all’interno della più recente versione beta.

Files di Google si avvicina ad accogliere i riepiloghi generati dall’IA

Una delle più apprezzate funzioni legate all’intelligenza artificiale consiste nei riepiloghi dei contenuti più lunghi, e non è un caso che Google stia puntando a integrare funzionalità di questo genere all’interno di diversi suoi servizi. Presto potrebbe aggiungersi anche Files di Google, come avevamo già accennato le scorse settimane grazie ad alcune stringhe di codice.

In queste ore, grazie al solito Assemble Debug (via Android Authority) scopriamo ulteriori indizi sull’arrivo dei riepiloghi generati dall’IA. La versione 1.4678.667290778.0-release beta di Files di Google nasconde alcune ulteriori e interessanti stringhe di codice che puntano proprio in quella direzione:

<string name=”smart_description_dialog_subtitle_paragraph_1″>AI-generated summaries describe what’s in your file , so you can find the info you need more quickly.</string>

, so you can find the info you need more quickly.</string> <string name=”smart_description_dialog_subtitle_paragraph_2″>AI summaries are generated on your device , so your info isn’t shared with anyone.</string>

, so your info isn’t shared with anyone.</string> <string name=”smart_description_dialog_subtitle_paragraph_3″>This feature won’t always get it right, so double check any crucial information. You can turn this setting off at any time in settings.</string>

<string name=”smart_description_dialog_title”>Find important info with AI summaries</string>

La fonte è anche riuscita a far comparire il toggle per l’attivazione della funzione, e questo significa che potrebbe non passare molto tempo prima dell’effettiva implementazione da parte di Google. Come possiamo vedere nello screenshot qui sotto, all’interno delle impostazioni è apparsa la voce “Show summaries” con la classica icona che contraddistingue le funzioni IA: la descrizione della funzione è piuttosto chiara, e parla di riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale di file contenenti testo. Con questi si potrà avere una descrizione dei contenuti dei file, in modo da scovare più rapidamente l’informazione desiderata. Tra le stringhe si parla inoltre di riepiloghi generati on device, quindi direttamente sul dispositivo senza passaggi sui server.

Questa funzione potrebbe essere riservata ai possessori di dispositivi della gamma Pixel (come gli ultimi arrivati della gamma Pixel 9) e di prodotti con supporto a Gemini Nano. Per saperne di più siamo costretti ad attendere: siamo certi che nelle prossime settimane spunteranno ulteriori indicazioni, oppure sarà effettivamente rilasciata la funzione. Si partirà con ogni probabilità dalla sola lingua inglese, ma a questo ormai siamo (purtroppo) abituati.

Scaricare e installare Files di Google

Se volete verificare di disporre della più recente versione di Files di Google, potete seguire il badge qui in basso per recarvi nella pagina dedicata del Google Play Store. Se invece volete entrare a far parte del programma beta per testare le novità con un po’ di anticipo (a fronte di un po’ di instabilità in più), potete aderire a questo link.